Une délégation d'opérateurs touristiques russes en visite de prospection en Algérie dans le cadre de découverte des segments qui pourraient leur permettre de renforcer leur présence et promouvoir la destination Algérie sur le plan touristique.

Des agences de tourisme et de voyage russes effectuent une visite dans le Sud algérien dans la perspective de développer un tourisme qui correspond au goût et à la diversité auxquels aspirent la Russie et ses populations. Selon le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, cette visite s'inscrit dans le cadre «de la concrétisation de la stratégie sectorielle visant la consolidation de la place de l'Algérie dans le marché touristique mondial, et dans un premier temps russe». Ce regain de visites touristiques vers la destination Algérie est expliquée comme étant un choix reflétant la stabilité qui impacte le pays et la nouvelle approche qui commence à se développer quant à l'ouverture sur le monde pour vendre l'image du pays et attirer les investisseurs et les amoureux du tourisme en général et le tourisme saharien en particulier.

À ce propos, le tourisme qui commence à prendre de la profondeur avec les Russes, se veut comme une «promotion de la destination Algérie, notamment le Sud algérien», mais également «la dynamisation du tourisme récepteur au profit de la Russie, toujours en tête de liste des pays émetteurs de touristes, à l'ombre des relations particulières liant les deux États», attestent les spécialistes et les experts algériens dans le domaine de la promotion du tourisme et de son développement. Les Russes veulent diversifier leur regard du tourisme international comme moyen d'approfondissement de la coopération stratégique avec les pays dont la relation s'inscrit dans une perspective de partenariat stratégique. D'ailleurs cette donne est explicitée par les premiers responsables du secteur touristique qui ont souligné à ce propos que «l'accent sera mis sur les atouts que recèle l'Algérie et qui lui permettent de se placer sur le podium des pays industriels du tourisme, eu égard aux produits exceptionnels qu'elle offre aux visiteurs», mentionne-t-on.

Le rapprochement stratégique entre l'Algérie et la Russie fait que plusieurs domaines de coopération doivent être exploités, entre autres le tourisme pour développer un véritable partenariat gagnant-gagnant. La demande exprimée par l'Algérie d'adhérer au groupe des Brics renforce ce choix et cette volonté d'aller vers plus de coopération, voire de diversification même.

La délégation d'opérateurs touristiques russes en visite de prospection en Algérie ne vise pas uniquement de faire connaître à leurs compatriotes la diversification touristique qu'il y a en Algérie, cette exploration va «constituer une opportunité pour examiner, en collaboration avec les opérateurs touristiques et hôteliers, les exigences du marché russe, afin de proposer des programmes touristiques promouvant le produit local et contribuant à mieux vendre la destination Algérie», rappelle-t-on.

Les investisseurs russes croient dans les potentialités touristiques que renferme l'Algérie. Les multiples voyages organisés pour le compte de leurs touristes vers le pays en nombres importants, renseignent sur les chances que pourraient avoir lesdits investisseurs russes dans le domaine touristique. Les Russes tiennent beaucoup à sortir du cadre traditionnel du tourisme «mondial» qui n'a de mondial que le nom. Ils veulent casser et rompre avec les clichés qui ont été relayés par des agences internationales du tourisme avec comme facette juste le volet factuel et de plaisance. Les Russes veulent bien développer un tourisme visant le rapprochement des peuples à travers des sites touristiques les plus éminents comme c'est le cas dans la région du Hoggar et de Tassili en faisant connaître leurs traditions et coutumes.

Cette approche touristique aura de l'avenir dans la mesure où la démarche s'explique via un échange approfondi qui embrasse l'ensemble des domaines de coopération et de partenariat.