Bon chic, bon genre. Les islamistes tentent une nouvelle stratégie en se faisant passer pour des modernistes. La trouvaille? Ils parlent de leurs épouses. Inédit thème électoral avec lequel ils veulent nous séduire avant de nous asservir. Une première. Lors d'une conférence de presse organisée lundi à Alger, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderazzak Makri ne s'est pas gêné de qualifier son épouse de «la bosse de la maison». «C'est ma femme qui décide de tout.

Elle gère même le budget de la maison. J'ai toute mon estime pour elle et j'ai une confiance aveugle en elle» a déclaré Abderazzak Makri faisant

l'éloge de sa femme. La veille, c'était Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Bina, qui avait fait

l'éloge de sa femme lors d'une rencontre avec les journalistes à Alger, dans le cadre de la campagne électorale. «Ma femme est mince comme moi, on a la même taille», a-t-il précisé. Des candidats qui se dissimulent derrière une présentation bon chic, bon genre. Un stratagème à plusieurs facettes.

Ainsi, au-delà de cette déclaration publique d'amour, ces islamistes veulent nous la préparer succulente, mais la couleuvre est trop grosse pour être avalée. Escamotées, les épouses et les femmes. On ne les voit jamais en campagne. Et même celles qui se sont présentées à la députation évitent de montrer leurs visages sur les photos. Candidates «fantômes». Englouties dans l'oignon et les chérubins à élever. Plaire à l'immense majorité de l'électorat féminin, c'est paraître bonne ménagère, pas gaspilleuse, avenante, mais sans insulter par son éclat, habillée avec soin, mais sans cette nuance supplémentaire qui la distinguerait du commun. Telle est la conception de la «soumise» pour ces islamistes. Et dire que l'épouse de chaque élu dessine, qu'on le veuille ou non, une certaine image de lui, du pays. Son image féminine. Certes, nous ne sommes pas aux Etats-Unis, où un prétendant à la Maison-Blanche ne saurait faire campagne sans être, en tout lieu, assorti avec celle qui porte son nom, laquelle manifeste, par sa présence, que le prétendant marque à sa femme -donc aux femmes- de la considération. Une considération qui fait défaut à ces candidats, en tout cas en public. Le naturel? Il faut du temps pour le conquérir au même titre que le désir de plaire ou la peur de déplaire.

Certes, les Algériens n'ont jamais eu le goût d'exhiber leur vie privée. Même lorsqu'elle est scandaleuse. Mais où commence le scandale? Dès lors, l'inconscient s'ébranle.

Or, les électrices sont largement majoritaires en Algérie. Mais elles n'iraient pas jusqu'à choisir un candidat par sympathie pour sa femme. Le lectorat est en droit d'être écoeuré par les relents politiques. D'autant que le scrutin clos, l'épouse devra accepter, pour finir, le verdict sans bonne grâce extrême, mais par obligation ou par éducation telle que celle reçue autrefois dans nos campagnes. Mais après -après l'élection-, la tâche sera relativement plus simple. Des garde-fous se mettent en place.

La fonction «porte». Elle n'aura plus qu'à retrouver son train de vie et sa couturière. Les interviews, les photos, les soirées...? Une affaire de secrétaires et de secrétariat codé. L'inélégance mal vêtue. Indulgence de candidat peu doué pour la tolérance, où qu'elle s'exerce. La neige finit toujours par fondre. Le piège est fermé. L'absence de vision globale au sein de la société risque de favoriser la victoire des islamistes.