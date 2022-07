Le Conseil du gouvernement a examiné, ce jeudi, un avant-projet de loi, portant «mesures particulières de rassemblement pour le renforcement de l'unité nationale». Ce texte, qui sera endossé par un prochain Conseil des ministres et adopté par les deux chambres du Parlement, ne résulte pas d'une quelconque improvisation. Il vient compléter un long et patient processus de traitement d'une blessure qui a atteint le coeur de la nation. Ce serait faire preuve d'une dangereuse amnésie que de considérer que le passé récent pourrait être catalogué dans une espèce de «perte et profit» historique. La terrible décennie 90 est certes derrière nous, mais compter sur le temps pour effacer les terribles conséquences, ainsi que les causes qui ont conduit les Algériens à s'entretuer ce serait laisser «pourrir» de l'intérieur une plaie, qu'on a commencé à guérir.

L'esprit de la nouvelle loi qui viendra compléter le parcours de la consolidation de l'unité nationale, entamé par la loi sur la Rahma promulgué au temps du président Liamine Zeroual, confirmé par deux référendums sur la Concorde civile et la Réconciliation nationale initiés par Abdelaziz Bouteflika, apporte la preuve, si besoin, de la volonté de l'État algérien de refermer définitivement la blessure qui a failli gangrener n'était-ce la détermination du peuple et de l'ANP à sauvegarder l'héritage du million et demi de martyrs. En réalité, la guerre contre le terrorisme a été remportée, non seulement sur le terrain, mais aussi et surtout grâce à un sentiment profond qu'un Algérien ne peut pas vouloir détruire son pays. D'où le concept d'égaré pour désigner le jeune homme embarqué dans une aventure destructrice de sa personne, de sa famille et de toute la collectivité nationale. Celle-ci a très vite adopté le qualificatif d'égaré, en ce sens qu'au sein des organisations criminelles du MIA, GIA, AIS, Gspc et autres, il y avait des Algériens qui ne savaient pas vraiment dans quelle galère, ils s'étaient laissés entraîner et mettaient leur pays.

Une minorité d'irréductibles et d'idéologues de la haine devaient être combattus, mais fallait-il fermer les portes du repentir pour les autres? Assurément non. Et le oui massif des deux référendums sur la Concorde civile et la Réconciliation nationale a révélé l'unanimité du peuple pour le pardon aux égarés. Le peuple et l'ANP avaient totalement raison de suivre la voie de la réconciliation entre Algériens. On en veut pour preuve, le très faible taux de récidive, la fin de la couverture politique à l'action armée et le retour de la paix civile, dans le giron de la République.

Plus de trente années après l'horrible épisode terroriste, les Algériens n'oublient pas leurs martyrs. Ceux qui sont morts pour que l'État survive. À ce jour, les noms des martyrs de la décennie noire reviennent rappeler à la société le lourd tribu de la paix retrouvée, mais sans diaboliser les jeunes embrigadés par les forces de la haine et qui sont morts eux aussi. Ce ne sont pas des martyrs, mais certains d'entre ces jeunes sont aussi victimes du monstre intégriste. Cette approche adoptée et assumée par l'ensemble de la communauté nationale est à l'origine du succès de la démarche réconciliatrice.

Si l'Algérie est l'un des rares pays, si ce n'est le seul à avoir battu un monstre terroriste qui a mobilisé plus de 25000 hommes au tout début des années 90, c'est précisément parce que les Algériens ont compris que la lutte armée seule n'est pas la panacée. Il fallait ramener les égarés au bercail et pardonner à ceux qui s'étaient laissés aveugler par l'idéologie mortifère. Les Algériens ont compris le piège et l'ont déjoué à force de conviction par la fermeté de leur nation et la légitimité de leur guerre de Libération nationale.

Cette conviction est confrontée, aujourd'hui, à un autre épisode de la longue marche de la nation pour en fermer définitivement la plaie de la décennie noire. La loi que propose le président Tebboune est le dernier acte d'une oeuvre historique majeure dont le peuple et son élite en ont été les artisans.