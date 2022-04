La transition énergétique, et notamment le développement des capacités de l'Algérie dans ce domaine, aborderont un virage déterminant à travers l'ouverture des plis pour les soumissions au projet Solar pour la production de 1000 mégawatts d'électricité solaire, prévue pour le 30 avril 2022. Un rendez-vous qui lèvera le voile sur l'identité des entreprises et des partenaires qui seront engagés dans cette réalisation. Elles devront faire preuve de compétence à la hauteur de l'ambition de l'Algérie, qui entend faire de Solar 1000 un projet pilote pour l'ensemble du programme national. L'aspect pionnier du projet tient également à son étendue et à la multiplicité des sites d'implantation des futures centrales électriques.

En effet, pas moins de 11 sites sont prévus dans le sud du pays. La complexité de l'ouvrage tient, bien entendu, à la liaison de toutes ces installation au réseau électrique national.

Les entreprises partenaires de Shems, la société chargée de conduire ce programme ambitieux, auront à apporter la maîtrise technologique de même que le financement, la conception, la fourniture d'équipements, la construction, l'exploitation et la maintenance des centrales, la réalisation des installations d'évacuation et de raccordement au réseau d'électricité et la commercialisation de l'électricité produite, l'objectif étant d'arriver à une capacité de production de 15000 MW à l'horizon 2035, autant dire que l'importance et la faisabilité du projet sont déterminés précisément à ce stade de lancement.

Sachant que cette ressource a fait l'objet d'une sous-exploitation qui peut se payer cher de nos jours, dans la mesure où la production solaire ne dépasse pas les 3%, avec la réalisation de trois centrales pour une production n'excédant pas les 40MW, dans un pays qui assure un ensoleillement de 3000 heures par an, il était plus qu'impératif de se tourner vers une ressource de substitution aux énergies fossiles, dans le but de faire face à des besoins énergétiques en perpétuelle augmentation.

C'est donc vers l'efficience énergétique hautement indispensable pour l'avenir du pays que se dirigent les nouvelles approches de la transition énergétique.

D'où l'importance de cette échéance qui fera du mois d'avril celui du lancement d'une série de réalisations d'infrastructures dédiées à la production de l'électricité solaire.

Il faut dire que depuis le lancement des programmes destinés au développement des énergies renouvelables, aucune avancée notable n'a été enregistrée, pour conforter la poursuite de cette politique énergétique.

Par absence de conditions adéquates pour atteindre les objectifs, ou de décisions politiques fortes, les projets tels que «Desertec», en partenariat avec les Allemands, sont mis en veilleuse, au demeurant et renseignent sur l'extrême difficulté de trouver les mécanismes nécessaires pour développer ce domaine et asseoir une politique énergétique pérenne.

Or, les changements notables qui ont marqué le pays, ces deux dernières années, notamment en matière de direction économique, ont introduit une nouvelle dynamique de gestion qui vise à s'éloigner des anciennes pratiques et de la léthargie qui a plongé le pays dans un coma où les projets de tel ampleur relevaient plutôt de l'utopie.

Ce n'est qu'après l'adoption des orientations qui font de l'économie et de la transition énergétique la priorité absolue de l'État, que les conditions afin de permettre l'entame de telles entreprises.

C'est dans ce sillage, que les pouvoirs publics ont opté pour plusieurs actions et décisions visant à optimiser les conditions d'une transition énergétique efficace et qui ont consisté, en premier lieu, à la mise en place en 2020, du ministère de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables, ce qui a fait part clairement de la volonté de l'État à prioriser ce domaine.

Une volonté et une orientation qui se sont fortement confirmées récemment par l'annonce officielle de la création du haut conseil de l'énergie. Reste à espérer qu'avec de nouvelles données, la production de l'électricité solaire, en Algérie, aboutira à des résultats probants.