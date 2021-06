La campagne électorale tire à sa fin. Les postulants redoublent de «férocité» politique, en ratissant l'ensemble des localités, petites ou grandes. Dans le tas, ils abattent toutes leurs cartes en rencontrant l'électorat, celui-ci est constitué de plus d'un million de votants, répartis sur les 26 communes. Les propositions sont multiples et variées. La liste des indépendants Es-Sabil, en course pour les législatives du 12 juin dans la wilaya d'Oran, s'engage en proposant l'élargissement des prérogatives des assemblées élues, dont les APC et les APW, pour la relance du développement local et l'amélioration du cadre de vie du citoyen, a souligné l'un de ses candidats. Le programme électoral des candidats de cette liste s'est fixé comme priorité, si ses candidats réussissent à décrocher des sièges à l'APN, de «demander la promulgation de lois pour élargir les prérogatives des assemblées élues, dont les APC et les APW, afin de pouvoir prendre en charge les préoccupations des citoyens et relancer le développement local», a indiqué à l'APS, Kaddour Abdelhak Boussaâda, expliquant que «la liste Es-Sabil proposera d'élargir les prérogatives des élus, afin qu'ils aient un rôle plus efficace dans l'attrait des investisseurs pour réaliser le développement de leur collectivité, ce qui aura un impact positif sur le Trésor public et permettra de prendre en charge les besoins et les préoccupations des citoyens», a indiqué ce candidat. Les candidats de cette liste indépendante font état de «plusieurs autres propositions pour promouvoir l'investissement afin de ne plus dépendre des hydrocarbures et se concentrer sur les secteurs complémentaires, à l'instar du tourisme, de l'agriculture et des services pour arriver au développement souhaité et créer une valeur ajoutée à l'économie nationale». Il s'agit, essentiellement, de «lever tous les obstacles devant les investisseurs et les jeunes pour la concrétisation de leurs projets, notamment ceux en rapport avec les industries pharmaceutique, alimentaire et de transformation». Es-Sabil se concentre également sur la promotion du cadre de vie du citoyen, notamment la réalisation de nouvelles structures sanitaires et l'amélioration des prestations dans les zones d'ombre, ainsi que la mise en oeuvre de la prévention sanitaire dans les milieux scolaire et professionnel. Les postulants entendent également oeuvrer à revoir la politique sportive et instituer le professionnalisme dans toutes les disciplines, avec la promulgation de lois protégeant les droits de l'athlète professionnel et encourager les écoles sportives dans les différentes spécialités, ainsi que le sport féminin, scolaire et universitaire. Plusieurs autres candidats, partisans ou indépendants, s'engagent à donner la parole au peuple, à travers les législatives du 12 juin prochain, ce sera une occasion pour affronter les véritables problèmes que connaît la société. Autrement dit, ils s'engagent à «mettre fin aux anciennes pratiques». Nombreux sont ces prétendants à l'hémicycle Zighoud Youcef qui ont mis en valeur l'importance de donner la parole au peuple, «capable d'affronter les véritables problèmes dans les différents domaines et la protection des franges fragiles et lancer une réflexion sérieuse sur la consécration des institutions de l'Etat, renforcer la cohésion qui a été réalisée grâce

à la glorieuse révolution du 1er Novembre et aide à consolider l'unité nationale, tout en mettant en valeur «le rôle du parlementaire comme défenseur des intérêts des citoyens, en considérant que l'Etat algérien est un Etat social et le restera».