Le marathon diplomatique, entamé depuis quelques jours, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a pris fin dans la capitale qatarie Un périple l'ayant amené à travers certaines capitales arabes du Golfe. Après Riyadh, Abou Dhabi, Le Caire, le chef de la diplomatie algérienne a atterri, hier, à Doha, en sa qualité d'envoyé spécial personnel du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Une visite entrant dans le cadre des concertations sur les questions et les préoccupations arabes, et la préparation d'importantes échéances, notamment le prochain Sommet arabe prévu à Alger. Ramtane Lamamra devrait s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani. Le chef de la diplomatie algérienne est porteur d'une message du président de la République Abdelmadjid Tebboune, à Son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, émir du Qatar. Ramtane Lamamra était, hier matin au Caire, avant-dernière étape de ce périple diplomatique, l'hôte du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi à qui il a transmis un message écrit du chef de l'Etat. L'audience qui s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, a permis aux deux parties de passer en revue les relations bilatérales, fondées sur la coopération et la solidarité et de les renforcer dans divers domaines. Elle a été également l'occasion d'aborder la situation prévalant dans le Monde arabe, notamment la question palestinienne et la crise libyenne. À cet égard, il a été souligné la nécessité de mettre fin à toute ingérence étrangère dans les affaires de la Libye et la nécessité du retrait des forces étrangères, ainsi que des mercenaires et des combattants étrangers, sur le territoire libyen. À ce sujet, les deux parties ont également souligné l'importance cruciale de la coordination conjointe, afin de défendre les valeurs et les principes de l'Union africaine. Dans la foulée, les deux parties ont exprimé leur soutien à l'action du président tunisien, Kaïs Saïed, qui vise à stabiliser son pays. En outre, Ramtane Lamamra a eu des concertations avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, sur la situation dans la région arabe et les défis actuels. Au centre des discussions, le processus de préparation du Sommet arabe, mené par l'Algérie en sa qualité de pays hôte, en concertation et en coordination avec les arabes et avec le soutien total du secrétariat de la Ligue arabe, en vue d'assurer la réussite de ce sommet et d'en faire une étape charnière pour l'action arabe commune. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination et leur étroite coopération, en prévision de ce rendez-vous important. Avant l'escale égyptienne, Ramtane Lamamra avait transmis des messages écrits du président algérien, Abdelmedjid Tebboune, au roi d'Arabie saoudite, Salmane Ben Abdelaziz Al saoud et au président des Emirats arabes unis, Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. A Riyadh, Ramtane Lamamra a fait état de la disposition de l'Algérie à procéder à de «larges consultations» avec les pays arabes avant d'annoncer la date du sommet. Une tournée ayant permis au chef de la diplomatie algérienne de promouvoir le règlement pacifique des conflits.