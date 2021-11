Pour ceux qui, de par le monde, nourrissant encore des doutes sur les intentions franchement bellicistes du royaume du Maroc, ils venaient d'avoir la preuve par le sang. Des drones marocains ont pris pour cibles des camions civils qui faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla et circulaient dans les territoires libérés du Sahara occidental. Le bilan a été lourd: trois innocents Algériens ont été lâchement assassinés dans ce bombardement barbare. L'Algérie prend le monde à témoin de cette dérive de trop. Et si les autorités algériennes ont formellement accusé l'armée marocaine d'avoir commis cette atrocité, c'est qu'elles détiennent des preuves irréfutables qu'il ne s'agissait pas d'une simple bavure militaire. Que cherche le Maroc à travers cette escalade? L'incident est d'autant plus grave qu'il a été commis le 1er novembre, une date très importante pour le peuple algérien symbolisant le déclenchement d'une glorieuse Révolution contre la France coloniale. Cette agression contre des civils prend des proportions plus que jamais dangereuses. Elle signifie que le Makhzen est passé à une étape supplémentaire dans l'escalade inaugurée au début de l'été dernier par une série d'actes hostiles à l'égard de l'Algérie. Après les innombrables provocations, il s'adonne maintenant au harcèlement d'un pays voisin et souverain. Des agissements irresponsables de la part des dirigeants marocains dont la folie n'a apparemment plus de limites. Ces mêmes dirigeants ignorent-ils que l'Algérie a sacrifié près de 15% de sa population pour se libérer du joug colonial? Toute guerre n'est pas souhaitable, mais si elle venait à être imposée aux Algériens, ils savent se battre. Et ils l'ont prouvé contre la quatrième puissance militaire mondiale qu'était l'armée coloniale et contre les hordes terroristes armées et soutenues par des pétrodollars. Le Makhzen n'ignore pas l'Histoire? Mais il a décidément pris goût aux agressions contre son voisin de l'Est un 1er novembre, un jour sacré pour l'Algérie. C'est à cette même date, en 2013 que des manifestants se sont attaqués au consulat d'Algérie à Casablanca, pénétrant dans la résidence diplomatique et arrachant le drapeau algérien, sous le regard amusé des services de sécurité marocains. Les dirigeants marocains, leurs soutiens et le monde ne doivent pas ignorer qu'une éventuelle guerre entre les deux pays aura des conséquences inimaginables sur la planète entière. Elle débordera très largement le cadre maghrébin. A ce titre, il ne faut pas s'étonner que l'Hexagone devienne le champ clos des rivalités algéro-marocaines, ce qui sera dramatique pour une France moteur économique de l'Europe et Mecque du tourisme mondial. Un danger en cache un autre, une guerre entre l'Algérie et le Maroc, c'est comme si on ouvrait la boîte de Pandore. Tout le Sahel où pullulent des milliers de terroristes et des organisations criminelles qui seront revivifiés pour aller atteindre la sécurité de l'Europe et de l'Amérique.

Habitué à l'indulgence du peuple et de l'État algériens qui ont une haute considération pour le peuple marocain, le Makhzen croyait fermement que l'Algérie allait éternellement ignorer ses agressions. Au vu et au su de la communauté internationale, le royaume du Maroc a fait de son territoire une tête de pont pour planifier, organiser et soutenir une série d'actions hostiles contre l'Algérie. Les dernières en date concernent les accusations insensées proférées par le ministre israélien des Affaires étrangères en visite officielle au Maroc et en présence de son homologue marocain. Jamais depuis 1948, un officiel israélien n'a été entendu proférer des messages contre un pays arabe à partir du territoire d'un autre pays arabe. Une inégalable performance marocaine révélatrice d'une hostilité extrême envers son voisin de l'Est. Que dire du scandale Pegasus qui a révélé au grand jour l'espionnage massif auquel ont été soumis des responsables et des citoyens algériens? Comment pardonner la dangereuse dérive du Makhzen qui invoquait un prétendu «droit à l'autodétermination du vaillant peuple kabyle»? Trop c'est trop!

Une fois ce massacre, dénudant le roi, repris en boucle par tous les médias de la planète et réseaux sociaux, le Makhzen monte au créneau et nous ressort sa rengaine préférée: le mensonge éhonté pour se dédouaner d'un acte barbare. «Le Maroc n'a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens algériens, quelles que soient les circonstances et les provocations», soutient une source marocaine anonyme ajoutant que le Maroc «ne veut pas la guerre». Le mensonge a toujours été une régle de choix chez le Makhzen, y compris le roi Mohammed VI lui-même. Dans son discours prononcé en juillet dernier, à l'occasion du 22e anniversaire de son accession au Trône, Mohammed VI a appelé à l'apaisement passant sous silence les dérapages de son ambassadeur à l'ONU, l'affaire Pegasus et les autres provocations contre l'Algérie. Hier, le Maroc nous servit le même plat sans le réchauffer. Pour nous, nous savons ce qui reste à faire.