C'est au niveau de la Base navale principale de Mers El-Kébir, que le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, qui effectue une visite d'inspection et de travail, a supervisé, avant-hier, un exercice tactique des Forces navales avec tir de missile antisurface intitulé «Issar 2022». L'exercice en question a été exécuté par des unités relevant des Forces navales dont des sous-marins et des aéronefs de l'aviation navale, ainsi que des unités terrestres». Dans un communiqué adressé à notre rédaction par le ministère de la Défense nationale, il est fait état qu'à «bord du bâtiment de commandement et de projection des forces Kalaât Beni Abbès numéro de bord 474, le général de corps d'armée, a suivi au niveau du polygone de tir de la Façade maritime Ouest, le déroulement, du tir d'un missile antisurface depuis une corvette sur une cible maritime, avant de superviser ensuite l'exécution des actions marines programmées, notamment des tirs d'artillerie». La même source souligne «les unités navales engagées ont exécuté l'exercice avec un grand professionnalisme, qui s'est traduit par la parfaite cohésion entre les différentes formations et l'exécution minutieuse de l'ensemble des étapes planifiées de l'exercice», le MDN précise à ce propos que «la cible de surface a été détruite avec une haute précision, et les tirs d'artillerie sur la cible maritime ont été exécutés avec une grande performance». Pour le MDN «ce nouveau succès qui constitue le fruit de la bonne maîtrise, par les équipages, des différents armes et équipements, confirme le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par les unités des Forces navales algériennes, depuis ces dernières années». À noter que cet exercice intervient quelques jours après celui effectué avec le même succès à Batna au niveau de la cinquième Région militaire.