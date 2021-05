Les élections sont «le seul moyen qui permettra au peuple algérien d'exercer sa souveraineté et la démocratie», a indiqué, à Bouira, le secrétaire général du parti du Front de Libération nationale (FLN), tout en réaffirmant son rejet de tout recours à une transition en Algérie.Au cours d'un meeting électoral, organisé à la grande salle de la Maison de la culture Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira, dans le cadre de la campagne pour les législatives du 12 juin, le SG du FLN a expliqué, à l'assistance, les objectifs de la participation de son parti au prochain scrutin qui, a-t-il dit, «constitue une étape importante pour doter l'Etat algérien de fortes institutions».

«Notre premier objectif via cette participation est de protéger l'Algérie de toute dérive et de la doter surtout de fortes institutions capables de représenter dignement le peuple», a souligné Baâdji, appelant les Algériens et les Algériennes à avoir leur mot à dire le 12 juin prochain en choisissant leurs représentants au Parlement.

Dans son discours, le SG du FLN a indiqué que sa direction était en train de mener des réformes au sein du parti afin d'injecter du sang neuf pour le rajeunir, dans le but d'être au diapason des défis politiques qui l'attendent.

«Le FLN a changé sa politique et nous sommes en train de mener des réformes, nous devons patienter pour voir ce véritable changement», a-t-il dit. «Nous participerons au scrutin du 12 juin sous le slogan ‘'Nous nous renouvelons et nous ne disparaîtrons pas''. Notre deuxième objectif est également d'enrichir l'institution législative du pays par des compétences propres et nationalistes», a souligné l'hôte de Bouira.