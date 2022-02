Le dossier du logement diminuerait logement pour l'année écoulée dans la wilaya de Bouira, aurait tout l'air satisfaisant selon les déclarations du chef de l'exécutif de cette wilaya. En effet, une cagnotte avoisinant les 8 milliards de dinars était dégagée à cet effet. Le wali de Bouira parle d'un quota important de logements finis et distribués, de la relance de plusieurs chantiers à l'arrêt et également du lancement de nouveaux projets d'habitat dans un proche avenir.

S'agissant des logements octroyés durant l'exercice 2021, ils sont au nombre de 5051 unités, sous diverses formules.Le type location-vente s'est taillé la part du lion, avec 2124 unités, pour le LPL, communément appelé logement social, c'était 958 unités livrées, là il y a lieu de signaler que la crise du logement social dans la wilaya ne touche pas à sa fin, d'autres projets seraient les bienvenus, afin de satisfaire au mieux la forte demande de ces logements et dans les quatre coins de la wilaya. Egalement, une autre formule plutôt prisée par les citoyens, notamment des bourses moyennes, c'est le logement participatif et promotionnel aidé, à la fin de l'année écoulée 260 unités étaient livrées sous ce mode.

Enfin et compte tenu des caractéristiques socio-économiques et géographiques de la wilaya, étant de superficie très vaste, constituée de localités, pour la plupart soit reculées, sises aux Hauts-Plateaux ou alors carrément situées dans des régions montagneuses et tenant compte également de la vocation, essentiellement agricole, de cette wilaya, la formule qu'il faudrait encourager serait le «logement rural», au programme 2021, un nombre quand même important à été réservé à cette formule, ce sont quelque 1709 aides qui ont été accordées et elles demeurent en-deçà des attentes des Bouiris.

En effet, le logement rural est utile à plus d'un titre. Il permet la stabilité et la vie décente aux agriculteurs, tout en restant dans leurs régions à travailler leurs terres, et cela diminuerait également la forte demande en logement social au niveau des différentes villes de la wilaya.

Le même responsable est revenu sur les différents projets d'habitat qui ont connu des interruptions de chantier; il affirme avoir fait relancer les travaux de quelque 1147 logements dont 810 logements sociaux. Il a, en outre, fait savoir qu'en perspective, quelque 1 033 logements sont en voie de réalisation, 913 aides au logement rural et 120 logements participatifs et promotionnels aidés. Les travaux ont commencé, révèle le wali de Bouira.