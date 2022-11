Les habitants du village Draâ Elhat dans la commune de Dirah ont exprimé leur colère par rapport à la lenteur du raccordement de leurs ménages au gaz naturel. «Le projet d'amenée est fini depuis longtemps, le gaz est arrivé à proximité du village, mais le raccordement ne s'est pas fait», s'indignent les villageois. En effet, il y a plus d'une année, ce village a bénéficié d'un programme de raccordement à cette énergie vitale, la Cgscl (Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales) et les services concernés de la Sonelgaz ont réalisé le projet jusqu'à quelques mètres de la localité et ils n'ont pas pu procéder aux branchements des ménages. La cause de l'arrêt des travaux, selon les villageois, est due à l'existence d'une conduite relevant des services de Sonatrach qui doit être traversée par la conduite du gaz naturel qui leur est destiné, également auparavant, il y avait aussi le problème d'accès ou route où devait être installée la conduite du gaz. Ce souci est désormais résolu, une route a été créée.

Les habitants de ce village de quatre-vingt foyers ont frappé à toutes les portes depuis longtemps, hélas, à ce jour, aucune solution n'a été apportée. Les mêmes villageois s'inquiètent particulièrement de la santé de leurs enfants scolarisés, pour rappel Dirah est une région connue par «un froid de canard et les élèves, notamment du cycle primaire, ne pourront jamais supporter cette situation» crient leurs parents. Contactée à ce sujet, la direction de distribution électricité et gaz de Bouira affirme, en effet, l'arrêt du projet avant le raccordement des ménages, Widad Benyoucef, la chargée de communication de cette entreprise explique que c'est à cause d'une conduite relevant des services de la Sonatrach qui devra traverser la conduite du gaz naturel destinée à ce village. La même responsable révèle que ses services ont demandé l'autorisation qui leur permettra ce croisement des deux conduites auprès des services de la Sonatrach depuis le mois de juin écoulé «nous attendons la réponse et l'autorisation de Sonatrach» explique-t-elle, et d'ajouter « ce 21 novembre 2023, nous est parvenue l'autorisation de Sonatrach afin d'effectuer le croisement en question, «c'est sur une distance d'environs cinq mètres» précise-t-elle. Widad Benyoucef, par ailleurs, rassure les villageois en disant qu'aujourd'hui ses services ont procédé à la réalisation du croisement en question «cela prend une seule journée», dit-elle.

La semaine prochaine, les mêmes services entameront l'opération des essais pour déceler d'éventuels soucis techniques au niveau des installations chez des clients, ensuite vient la mise en service qui sera lancée dans les plus brefs délais. Enfin, il y a lieu de rappeler que la wilaya de Bouira, en matière de raccordement des foyers au gaz naturel est la wilaya la mieux lotie, pas moins de quatre-vingt-dix pour cent des ménages sont raccordés.