Dire que le Maroc s'est détourné de la cause palestinienne est un euphémisme. Malheureusement, il n'est pas le seul état arabe à troquer la cause palestinienne contre de pseudo dividendes. Président d'honneur du Comité El Qods, le roi n'a pas hésité, une seconde, à trahir la cause palestinienne et à soutenir l'entité sioniste. Une trahison qui risque de mettre en danger la stabilité de toute une région. Et dire que le Makhzen a toujours clamé que sa position envers le peuple palestinien est fondée «sur une conviction et une foi inébranlables que partagent unanimement les Marocains». Quel crédit donner aux slogans et aux sentiments contredits par es faits. Mercredi, plusieurs villes marocaines ont manifesté contre la normalisation avec l'entité sioniste. Pour les manifestants, le Maroc n'aurait pas dû rétablir ses relations avec Israël tant que les Palestiniens n'ont pas obtenu gain de cause. En effet, la décision de normalisation actée en décembre 2020 n'avait pas fait l'unanimité au sein de la société civile marocaine. Une normalisation dictée par une ambition démesurée de faire de l'ombre à l'Algérie. Sinon, pourquoi le Makhzen se démènerait-il pour imposer Israël comme Etat observateur à l'Union africaine? En normalisant ses relations avec l'entité sioniste, le Makhzen croit-il réellement gagner en puissance et faire peur à ses voisins? Il avait, d'ailleurs, tenté de le faire en offrant au ministre israélien son territoire comme une «franchise diplomatique» afin de s'attaquer à l'Algérie, oubliant qu'il lui en faut beaucoup plus pour faire cligner des yeux le pays d'un million et demi de martyrs. La réalité est que le roi n'a rien compris. Il s'accroche à l'illusion que le régime sioniste est à ses côtés et que fort de son soutien aux plans du renseignement, l'armement, l'infiltration ou même la déstabilisation, il va remporter haut la main la bataille du leadership dans la région et asseoir définitivement sa mainmise sur le Sahara occidental. Or, le Makhzen subit l'effet boomerang. Son explosion est une question de temps. Les dernières manifestations de mercredi en sont la meilleure preuve, d'autant que la protestation collective gagne le royaume marocain, révélant la gravité des inégalités sociales engendrées par un régime autoritaire qui accapare les richesses du pays, tout en prétendant oeuvrer pour son développement. Des manifestations pacifiques contre la pauvreté et la détérioration des conditions de vie, réprimées par la violence. Depuis plusieurs semaines déjà, les protestataires dénoncent l'imposition du pass vaccinal (lié à la Covid-19) mais aussi la cherté de la vie. L'aggravation de la crise socio-économique au Maroc va certainement attiser la protestation sociale. Des voix font entendre les leurs auprès des décideurs, qui semblent «en déphasage total avec la réalité». Les sit-in s'enchaînent, rappelant aux gouvernants que le mécontentement des populations est devenu insupportable. Au lieu de calmer les esprits et annoncer des perspectives positives et optimistes, le Makhzen s'enferme pour mieux réprimer. D'ailleurs, le Maroc a prolongé, hier, jusqu'à fin janvier la fermeture de ses frontières aériennes. Le voisin de l'Ouest a même mis fin au dispositif visant à rapatrier ses ressortissants bloqués à l'étranger. Des décisions prises sous prétexte de la propagation rapide du nouveau variant Omicron. Est-ce réellement la vraie raison?