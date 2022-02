Avec une centaine de cas déclarés et trois décès enregistrés vendredi dernier, les spécialistes affichent leur optimisme et évoquent la fin, fort probable, de la quatrième vague de Covid-19, en Algérie. L'on avait même signalé que 27 wilayas n'avaient recensé aucun cas, durant les dernières 24 heures précédant la publication de ce bilan fort réconfortant. Cette décrue de la Covid-19 annonce-t-elle, pour autant, la fin de la pandémie? Les spécialistes restent dubitatifs à ce sujet et préfèrent ne pas se prononcer. Néanmoins, il affirment, à l'instar du professeur Salah Lellou, spécialisé dans les maladies respiratoires, que c'est «très probablement» la fin de la quatrième vague de Covid-19 dans le pays. Ce dernier rappelle, à titre indicatif, le pic de la quatrième vague, enregistré le 25 janvier dernier. L'Algérie recensait, à cette date, 2 521 nouveaux cas de contaminations à la Covid-19. Plus de deux années après son apparition, la pandémie de covid-19, était, de fait, plus forte que jamais. Après ce record de cas déclarés, «il y a eu un plateau suivi d'une nette décrue», fait observer le professeur Lellou qui signale que la quatrième vague de Covid-19 a fait moins de victimes que la précédente, ce qui témoigne que «nous avons tiré un enseignement fort utile de la troisième vague, en ce qui concerne la prise en charge des patients. Toutes les défaillances enregistrées jusque-là ne se sont pas renouvelées, à l'occasion de la quatrième vague, fort heureusement!», note par ailleurs ledit professeur. Selon ce dernier, souvent les décès enregistrés sont le fait de malades admis en soins intensifs, généralement victimes du variant Delta. Il fait un parallèle avec la fameuse grippe espagnole, en 1918, qui avait fait près de 100 millions de morts au niveau de la planète, et ne s'était estompée qu'après que l'immunité collective eut été atteinte. Il indique que le vaccin anti-Covid-19 a contribué, dans une large mesure, à éviter les formes graves de la pandémie, tout en accélérant sa fin. Il ajoute que l'arrivée de la vague Omicron a également grandement contribué à doper l'immunité collective, en raison de la contagiosité élevée de ce variant mais qui entraîne des formes moins graves de l'endémie; ce qui a, par ailleurs, épargné le système de soins national. «Nous sommes en train de voir le bout du tunnel» finit par conclure le professeur Lellou. Il entrevoit, ainsi, un horizon apaisé. Il rappelle, néanmoins, la nécessité de faire preuve de prudence et de vigilance, notamment en recourant aux gestes barrières, au port du masque et à la vaccination, en attendant de voir l'OMS décréter la fin de la pandémie. Samedi, le ministère de la Santé faisait part de 251 nouveaux cas confirmés de coronavirus, de 221 guérisons et de 7 décès.

Le total des cas confirmés s'élève à 264 552; celui décès à 6 828, alors que le nombre de patients guéris est passé à 177 366.