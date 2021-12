En effectuant leur première visite d'Etat, Kaïs Saïed a opté pour Alger et Abdelmadjid Tebboune pour Tunis. Deux choix qui traduisent le sens du rapprochement historique entre les deux peuples. Un rapprochement qui vient d'être consolidé par une déclaration qui se veut exceptionnelle à plus d'un titre. En effet, la déclaration de Carthage qui a été paraphée par le président Tebboune au terme d'une visite de 2 jours en Tunisie ainsi que par son hôte le président Kaïs Saïed, exprime la volonté commune des deux pays de hisser les relations bilatérales au plus haut niveau dans tous les domaines, mais également d'ouvrir des perspectives plus larges en adoptant une nouvelle approche totalement différente des cadres classiques de coopération. Il ne s'agira plus uniquement d'échanges économiques ou de soutien politique, mais d'asseoir des bases réelles de coopération permettant une complémentarité stratégique et de développement solidaire et intégré avec des perspectives unifiées, unies et communes. Les deux pays visent «l'instauration d'un nouvel espace régional unificateur, complémentaire et intégré, fondé sur les valeurs, les idéaux et les principes communs. Un espace régional qui offrira des réponses coordonnées et efficientes aux défis sécuritaires, économiques et sanitaires, ainsi qu'aux développements actuels et futurs à l'échelle régionale et internationale», a précisé la déclaration de Carthage. Il s'agit là d'une première dans le Maghreb dont les pays ont échoué à concrétiser leur rêve d'un Grand Maghreb arabe uni. C'est dire à quel point la visite d'Abdelmadjid Tebboune a été une réussite. Le chef de l'Etat a encore une fois démontré la solidarité effective de l'Algérie envers sa jeune «soeur» non seulement en lui offrant un prêt de 300 millions de dollars pour l'aider à dépasser sa crise financière, mais aussi en soutenant durablement son économie avec la signature de 27 accords et mémorandums traduisant la nouvelle dynamique des relations bilatérales portant, notamment sur le développement des régions frontalières. D'ailleurs, à l'issue du tête-à-tête entre les deux présidents et lors d'une conférence de presse commune, Abdelmadjid Tebboune a usé de mots forts pour montrer le soutien permanent de l'Algérie. Le chef de l'Etat qui a plaidé pour la consolidation du cadre juridique régissant les relations algéro-tunisiennes, a affirmé que«la Tunisie est un prolongement de l'Algérie, de même que l'Algérie constitue un prolongement de la Tunisie (...) L'Algérie ne lésinera sur rien en faveur du pays frère, en dépit des répercussions de la pandémie de coronavirus qui a induit la chute des économies à travers le monde». Une main tendue que le président tunisien ne manquera pas de remercier rappelant que les relations entre les deux pays ont toujours été «privilégiées à travers l'histoire et le seront davantage à l'avenir». «Nous avons amorcé une nouvelle étape dans l'histoire» a dit Kaïs Saïed ajoutant «nous n'oublierons jamais la main tendue de l'Algérie pour panser les plaies de la Tunisie en temps de pandémie, ni comment elle a partagé avec nous ses réserves d'oxygène». Le président tunisien a même souligné que le président Tebboune lui avait affirmé, durant leurs discussions, que les deux pays «partagent tout, en vue de concrétiser les aspirations des deux peuples frères». Le lien fort entre les deux voisins s'est reflété à travers l'accueil chaleureux qui a été réservé au président Tebboune. Lors d'un dîner organisé en son honneur, le chef de l'Etat a été décoré par le Grand Collier de l'Ordre National du Mérite pour les efforts qu'il déploie pour réaliser les aspirations du peuple algérien.

Le président Tebboune a reçu, lors de son séjour, la cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden qui a déclaré à l'issue de l'audience, que la visite était «un succès à plus d'un titre». Il s'est recueilli également à la mémoire des Chouhada tunisiens au carré des Martyrs, dans la région de Sijoumi. Le président a enfin rencontré, au deuxième et dernier jour de sa visite d'Etat, des représentants de la communauté algérienne établie en Tunisie avant de regagner le pays.