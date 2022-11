Le Sommet arabe d'Alger vient d'être clôturé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La Déclaration d'Alger vient de conclure ces deux jours de travaux. Celle -ci a d'abord mis l'accent sur la centralisation de la cause palestinienne et le soutien absolu aux droits du peuple palestinien. L'initiative de la paix arabe soutenue par l'Algérie a été adoptée unanimement par les membres de la Ligue, comme décidé en 2002. Il a également été demandé de lever le blocus du colon sioniste sur la bande de Ghaza, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts pour protéger la ville occupée de Jérusalem. La Déclaration d'Alger condamne l'usage de la force par l'autorité d'occupation israélienne contre le peuple palestinien. La sécurité alimentaire des peuples arabes a aussi été au centre de cette Déclaration, avec la mise en place de mécanismes communs afin d'atteindre ce but. La Déclaration d'Alger réfute également toute ingérence étrangère dans les affaires internes des pays arabes. Le président Tebboune s'est réjoui des résultats consensuels de cette conférence de la Ligue arabe d'Alger. « Je remercie tous les participants pour ces deux jours de travaux enrichissants qui ont permis de signer cette Déclaration d'Alger », a-t-il soutenu lors de son discours de clôture. Le chef de l'État s'est dit satisfait du consensus sur les décisions importantes pour la région, afin de prendre en charge les aspirations des peuples arabes. Il a salué le soutien des membres de la Ligue à la question palestinienne. « Un État indépendant avec comme capitale El Qods. Tout en soutenant l'obtention de la Palestine d’un siège à part entière au sein des Nations unies. Pour Tebboune, le rendez -vous d'Alger aura permis de concrétiser la solidarité arabe afin d'atteindre les objectifs communs. Ce qui fait que désormais la nation arabe sera une force commune qui aura son mot à dire sur la scène internationale. Le chef de l'État n'a pas omis d'exprimer son soutien au Qatar, un pays frère et ami, pour la première Coupe du monde que doit abriter la région à la fin du mois en cours. « Toute la nation arabe est derrière le Qatar », a-t-il assuré. Le même soutien a été exprimé pour l'Égypte qui doit accueillir la Cop 28. « Toute la réussite à nos pays frères », a-t-il conclu sous un tonnerre d'applaudissements. Le Sommet arabe d'Alger s'est donc achevé comme il a commencé, c'est-à-dire avec union et fraternité.