Quelques jours après la visite d'État effectuée par le président de la République en Italie, une délégation de parlementaires italiens séjournent en Algérie. Déjà reçus par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, la délégation conduite par le président de la commission des affaires étrangères et européennes à la chambre des députés italienne, Piero Fassino, s'est entretenue avant-hier après-midi, avec Ramtane Lamamra.

Notant de prime abord que cette visite n'avait rien de particulier, en ce sens que l'entrevue répond «aux textes juridiques, notamment l'accord de coopération signé entre les deux parties en 2004», le département de Lamamra, semble néanmoins accorder de l'importance à cette entrevue. La marque d'intérêt exprimée par le chef de la diplomatie algérienne est d'autant plus opportune que l'Algérie et l'Italie se sont engagées au niveau des Exécutifs à renforcer le partenariat multiforme entre les deux pays. La dimension parlementaire fait partie intégrante de la dynamique attendue des relations algéro-italiennes. Aussi, la promotion des échanges et surtout la connexion entre le législatif et l'exécutif des deux pays participent de ce que Alger et Rome voudraient consolider dans leurs intérêts mutuels.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui a rendu compte des entretiens qui s'étaient déroulés au siège des AE, évoque justement «la dynamique remarquable» qui caractérise les relations entre les deux pays. Un aspect déterminant qui renvoie aux «perspectives prometteuses (qui) se sont concrétisées lors de la visite d'État effectuée récemment en Italie par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», rappelle la même source. Le département de Lamamra qui ne cache pas une forte satisfaction à constater le même élan auprès du pouvoir législatif italien, note «la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines et une convergence de vues sur les perspectives stratégiques du partenariat algéro-italien», à l'issue du séjour romain du président Abdelmadjid Tebboune.

La double convergence de vues sur la quasi-totalité des questions d'intérêts communs, tant au plan bilatéral que régional est certainement un véritable motif d'encouragement pour consolider les liens entre les deux nations, et cela à tous les niveaux. D'ailleurs, l'on peut rappeler l'évocation de la coopération culturelle par le président lors de la conférence de presse qu'il a coanimée avec son homologue algérien et la visite qu'a effectuée Abdelmadjid Tebboune au lieu de détention du roi numide Jugurtha, afin de situer la volonté des deux pays à retisser des liens plusieurs fois millénaires entre les deux sociétés, algérienne et italienne. Il est donc entendu qu'entre Alger et Rome, ce n'est pas une simple question de commerce.

La profondeur stratégique des relations algéro-italiennes est nettement visible au travers de la posture prise par Alger vis-à-vis du problème d'approvisionnement en gaz. L'assurance montrée par le président Tebboune quant à un soutien sans faille de l'Italie dans la fourniture d'hydrocarbures, atteste de la solidité de ce qui paraît comme une véritable alliance qu'édifient les deux pays.

Les parlementaires italiens sont conscients de la voie historique que prend le partenariat que construit leur pays avec l'Algérie. Pour cause, ils ont abordé avec leurs hôtes algériens les questions «relatives au Bassin méditerranéen, particulièrement dans le cadre de la crise ukrainienne», conclut le communiqué des AE.