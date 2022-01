Le projet de la création d'un parti reste pour nous un projet «sérieux», a souligné, hier, le chef du groupe parlementaire des indépendants, Abdelwahab Aït Menguellet «La création d'un parti politique qui figure sur notre emploi du temps est sur la bonne voie», a-t-il également réaffirmé. «Même si sa date de naissance n'est pas encore fixée, pour nous il s'agit d'un projet sérieux.». Pour Aït Menguellet: la mise sur pied d'un groupe parlementaire à l'issue des élections législatives anticipées, la participation aux élections locales(APC-APW) anticipées, ainsi que le prochain renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation sous la même bannière, participe de la préparation des assises politiques du nouveau parti. Ainsi en est-il, avant même sa création, le parti est déjà présent dans plusieurs assemblées communales, la majorité des wilayas et dispose du deuxième plus important groupe parlementaire au niveau de l'hémicycle Zighoud Youcef. Il s'apprête aussi à faire son entrée au Conseil de la nation ou la deuxième chambre du Parlement. «On peut être indépendant un jour, mais pas tout le temps», a-t-il ajouté pour signifier que sa formation politique ne sera pas comme les autres. L'ex-président de l' Assemblée communale de Tizi Ouzou avait déclaré auparavant que «le lancement du projet de création de parti pour les indépendants se ferait après les élections locales prévues du 27 novembre dernier. Les indépendants se sont accrédités de 84 sièges aux législatives, arrivant en deuxième marche du podium, juste derrière la machine électorale du FLN. Le même exploit a été réédité par les listes indépendantes ayant investi le double scrutin des élections locales. Les listes qui sont chapeautées par les députés dudit groupe aux élections locales anticipées, ont obtenu un nombre considérable de sièges aux APC et APW. Il est à noter que la confection des listes au double scrutin des locales s'est opérée sous l'égide des députés du groupe parlementaire des indépendants. Grâce au score obtenu aux échéances électorales précédentes, un boulevard s'ouvre devant les indépendants. Cela constitue une base largement suffisante et un réseau bien étoffé, en prévision de la constitution d'une formation politique qu'on présente d'ores et déjà comme «parti du président». Cette nouvelle entité, dont la ligne politique est préétablie, viendra renforcer les rangs des soutiens au programme du président. À titre de rappel, les indépendants ont créé une véritable surprise, lors de ces législatives, en arrivant en 2e position derrière le FLN, avec 78 sièges. Six autres députés ont rejoint ce groupe. Le nombre de listes déposées par les indépendants aux législatives était plus important que celui des partis politiques. D'après les statistiques de l'Anie, les indépendants ne représentent que 22% du nombre total des prétendants au renouvellement des Assemblées populaires de wilayas(APW) et un peu plus de 12% de ceux ayant postulé pour le renouvellement des Assemblées populaires communales (APC).