Qui dit Aïd en Algérie dit accolades et bises à volonté! Des gestes à bannir, puisqu'ils sont particulièrement propices à la propagation de la Covid-19. Cette question revient au-devant de la scène à la veille de la célébration d'une fête religieuse. L'Aïd El Fitr 2021 approche à grand pas. Il arrive dans un contexte marqué par une recrudescence de la pandémie. Les contaminations restent au-dessus de la barre des 200 cas par jour. Et il fait aussi redouter aux spécialistes une surenchère du nombre de personnes. Les craintes d'une explosion de la pandémie liée à la Covid-19, en effet, s'accentuent à la veille de l'Aïd El Fitr. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors? Le personnel de la santé appelle à la stricte application des gestes barrières. À l'unisson, ils font part de leurs inquiétudes face à la flambée de l'épidémie. Ils appellent les citoyens, en prévision de la célébration de la fête à faire preuve d'un maximum de prudence, les invitant à éviter les visites familiales, afin de se protéger du risque de contamination par le coronavirus.

C'est le cas de Mohamed Bekkat Berkani président du Conseil de l'ordre des médecins. Cet ex-membre du Comité scientifique chargé du suivi de l'épidémie suggère que«nous devrions avoir des attitudes responsables et éviter tout regroupement de population qu'ils soient à l'intérieur et encore plus à l'extérieur, des maisons». «Suivre les mesures préventives», a-t-il poursuivi «n'est pas seulement utile, mais nécessaire, notamment que nous sommes dans une période de rebond des cas de contaminations». Notre interlocuteur, qui reconnaît que nous sommes sur des chiffres acceptables, par rapport à d'autres pays, souligne qu'il faut que le citoyen suive avec rigueur et responsabilité les consignes, pour essayer de maintenir l'épidémie dans ses chiffres et éviter la menace des variants.

«La vigilance doit être de mise tout au long de cette joyeuse fête», a-t-il insisté.

Même son de cloche chez le docteur Merabet, président du Conseil des praticiens de la santé publique (Snpsp).

Ce dernier propose de «suspendre la circulation interwilayas, durant les deux jours de l'Aïd, afin d'éviter la propagation des variants».

Les Algériens basculeront-ils «obligatoirement» encore une fois dans un confinement à l'occasion de l'Aïd El Fitr? De nouvelles mesures pourraient cependant être prises.