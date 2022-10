Dans sa déclaration d'ouverture, hier, des travaux de la Journée mondiale de la santé, Abdelhak Saihi, a souligné que l'amélioration de la santé mentale était «une priorité» comme en témoignent les mesures prises et qui seront «renforcées». Il a ainsi appelé l'ensemble des acteurs du secteur (pouvoirs publics, professionnels, secteurs partenaires et la société civile), à «redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs tracés pour l'amélioration de la santé mentale.» La célébration de la Journée mondiale de la santé mentale intervient cette année dans un contexte qui coïncide avec le recul de l'épidémie de Covid-19, a-t-il fait observer, soulignant que celle-ci «aura des répercussions psychologiques qui imposent de redoubler d'efforts pour l'accompagnement psychologique des malades et de leurs familles, ainsi que des personnels de santé». Saïhi a affirmé que la santé mentale est un «droit fondamental» et «une préoccupation de santé publique prévue dans la loi sanitaire».

Les politiques adoptées dans ce domaine ont permis à l'Algérie de réaliser des «progrès tangibles», que ce soit en termes de structures (24 Établissements hospitaliers spécialisés actuellement), ou au niveau des services dans les Centres hospitalo-universitaires (CHU) et certains Établissements publics hospitaliers (EPH), ainsi qu'en termes de ressources humaines ou encore de la large couverture de la prise en charge de la santé mentale au niveau des établissements de proximité et des cliniques privées. Le ministre a indiqué que le Plan national de promotion de la santé mentale (2017-2020), qui comprend 6 axes stratégiques, vient compléter le programme national de santé mentale.Des défis restent cependant à relever, a-t-il dit. De son côté, Nouhou Amadou, représentant de l'OMS en Algérie, a souligné que l'Algérie est «sur la bonne voie» en matière de prise en charge de la santé mentale, ajoutant que la célébration de cette journée, qui a pour slogan «La santé mentale pour tous» constitue une occasion pour mettre en exergue les défis auxquels la santé mentale est confrontée. Il est à signaler que cette rencontre était animée par les éminents professeurs en psychiatrie Mohamed Chakali et Abdulkarim Kellou qui ont écouté et répondu aux interventions pertinentes et pointues de plusieurs cadres de la santé présents dans la salle.