Un soleil radieux, des températures estivales. Que du bonheur donc pour ceux qui aiment «chiller» au soleil. Sauf que l'on n'est pas au mois d'août, ni en septembre, mais à la mi-novembre! L'hiver est dans un mois, mais il tarde encore à annoncer son arrivée. Certes, ces belles lumières oranges font du bien au cerveau et à l'humeur, mais on est face à un dérèglement climatique qui inquiète les spécialistes. Après un été des plus caniculaires, l'automne semble avoir été complètement «zappé» cette année.

Le mois dernier a été l'un des plus chauds qu'a connus le pays de toute son histoire. On a eu droit à des 36,37 degrés qui ont même poussé certaines personnes à ressortir des placards leur parasol pour profiter de la mer. Une situation presque inédite à pareille période de l'année. Quelques gouttes de pluie sont venues nous rappeler aux bons souvenirs de l'hiver, mais elles ont vite été rattrapées par un soleil des plus brillants. Les adeptes des voyages dans les régions tropicales ont vu une grande ressemblance avec le climat de ces pays chaud et sec.

Les prévisions météorologiques de ce mois de novembre, connu pourtant pour être très pluvieux en Algérie, n'annoncent guère de grandes perturbations. Des pluies sont attendues pour cette semaine, mais elles risquent de n'être que de petits orages comme c'était le cas jeudi dernier, où l'on avait annoncé pourtant l'arrivée des grandes précipitations. Même les températures vont rester relativement élevées avec une moyenne de 22 degrés au nord et 32 degrés au sud. Les régions ouest du pays devraient, elles, connaître des pics qui pourraient atteindre les 30 degrés. Pis encore, ces épisodes de «faible pluie» ne devraient pas trop durer. La météo prévoit pour novembre, si aucun BMS n'est signalé d'ici là, des journées tout aussi ensoleillées que celles du mois dernier. C'est véritablement la grande inquiétude. La sécheresse semble s'installer durablement en Algérie. Car, cette situation dure depuis presque 5 ans avec de très très faibles pluviométries annuelles. «L'Algérie a basculé d'un pays pratiquement semi-aride à un pays fortement aride, notamment à l'Ouest où il a été constaté un glissement des étages bioclimatiques d'environ 150 kilomètres au nord», déclarait récemment un responsable au ministère de l'Agriculture. Un constat des plus «secs» d'abord pour les agriculteurs, ensuite pour les citoyens. L'impact de cette situation a de très lourdes conséquences sur les exploitations agricoles. D'abord, par le fait que beaucoup de nos cultures saisonnières ne sont pas adaptées à des climats aussi capricieux. Mais aussi du fait que l'agriculture en Algérie est très «demandeuse» en eau. Elle consomme près de 70% de nos ressources hydriques. Le manque d'eau est donc une grande menace pour sa pérennité.

Courons-nous alors droit vers la catastrophe? Il y a évidemment le risque de grosses inondations qui surviennent après chaque sécheresse. Mais sur le plan des ressources, les hautes autorités du pays ont mis en place un plan spécial pour anticiper les choses. En fait, ces changements climatiques sont une réalité qui affecte le monde entier. Ils risquent de s'accentuer encore plus durant les prochaines années. On n'a pas d'autres choix que de s'adapter. C'est ce qu'a fait l'Algérie après l'été 2021 qui a été des plus effrayants avec un épuisement quasi total de ses réserves en eau. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a alors décidé de revoir complètement la stratégie du pays dans la gestion et l'apprivoisement des ressources en eau. Elle a décidé de miser sur les eaux non conventionnelles issues du dessalement de l'eau de mer ou encore le traitement des eaux usées.

Le chef de l'État a décidé de faire de ces ressources en eau non conventionnelles la principale ressource hydrique du pays.

Des projets d'urgence ont été lancés et finalisés dans les temps à l'image des petites stations de dessalement de l'eau de mer de Bordj El Kiffane et Staouéli. Ce qui a permis d'améliorer considérablement la distribution en eau potable. Aujourd'hui, l'Algérie compte 14 stations de dessalement de l'eau de mer opérationnelles. Cinq grandes stations sont en cours de réalisation. Elles vont réduire sensiblement la dépendance aux eaux des barrages et souterraines. Ce qui devrait «étancher» définitivement la soif des Algériens. On est donc bien préparé aux caprices de Dame nature, tout en espérant que le ciel «pleure» enfin...