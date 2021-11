La concurrence entre les candidats s’est accrue à Bouira où des meetings électoraux de proximité se tiennent, en cette deuxième semaine de campagne, pratiquement chaque jour, dans l’objectif de convaincre les citoyens d’aller voter pour choisir les futurs élus. Depuis le début de la campagne électorale, les rencontres de proximité, animées par les candidats aux élections locales, créent souvent une ambiance particulière à travers les différentes communes de la wilaya, notamment à Bouira, Aïn Bessem, Sour El Ghozlane, El Adjiba et M’chedallah. Dans ces localités, les candidats aux Assemblées populaires communales intensifient de plus en plus leurs sorties sur le terrain pour tenter de gagner la confiance des citoyens et de les convaincre d’aller aux urnes, pour leur donner leurs voix lors du scrutin du 27 novembre. A. Mohamed, un jeune de la région d’El Adjiba, qui s’est porté candidat aux élections municipales, sous la houlette du Mouvement des jeunes Algériens (MJA), juge «indispensable» de voter, afin d’opérer le changement au niveau local et de développer cette municipalité». «C’est vrai qu’il y a eu un désintérêt au début, mais, au fil de la campagne, les gens ont de plus en plus pris conscience de l’importance de ces élections», s’est-il félicité. De son côté, le candidat du parti du Front de Libération nationale à l’APC d’El Adjiba, H.B., a, lui aussi, intensifié ses rencontres de proximité avec les citoyens de la région pour les sensibiliser sur l’importance des élections municipales. Confiant, son colistier, M.B., a indiqué que les candidats de sa formation politique pour les prochaines joutes électorales sont des «jeunes, compétents et capables de relever le défi et de développer la commune d’El Adjiba». La concurrence entre les candidats se traduit, sur le terrain, sous diverses formes. Les klaxons provenant des cortèges de voitures, des candidats qui sillonnent chaque soir la ville d’El Adjiba et ses localités, créent souvent une ambiance de fête dans cette région, située à l’est de Bouira. Mohamed B, candidat du Front des forces socialistes (FFS) à ces élections, a opté, quant à lui, pour les rencontres privées avec ses sympathisants de la région afin de leur expliquer l’objectif de sa participation aux élections. «Je n’ai pas fait de meeting jusqu’à présent, mais plutôt des rencontres amicales avec mes sympathisants. Je préfère cette démarche pour leur expliquer davantage mes idées et mes projets que j’ambitionne de réaliser au profit de la commune d’El Adjiba», a-t-il confié, ajoutant qu’il s’est présenté aux élections pour tenter d’opérer un «changement positif» au sein de l’APC d’El Adjiba et répondre aux préoccupations des populations enclavées. Le candidat du FFS a exprimé son respect total vis-à-vis du choix des citoyens, tout en réaffirmant son engagement à mieux servir la municipalité d’El Adjiba qui, a-t-il observé, connaît «beaucoup de problèmes». A Bouira, la campagne se poursuit et s’intensifie, et les candidats mettent tous les atouts de leur côté pour tenter de convaincre les électeurs de leur donner leurs voix le jour J.