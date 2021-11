Dans un effort de déploiement sur tout le territoire national, les chefs de partis politiques en lice pour les élections locales du 27 novembre, ont mis l'accent aux 7e et 8e jours de la campagne électorale, sur l'incontournable révision des Codes communal et de wilaya, insistant sur l'impératif de conférer à la commune un rôle prépondérant dans le développement économique.

El Moustakbel: mobilisation et prise de conscience

S'exprimant à partir de Jijel, Abdelaziz. Belaïd a précisé que «l'édification d'une classe politique forte disposant d'un important potentiel intellectuel et jouissant d'une force de proposition et de conviction, loin de toute allégeance, constitue le seul moyen permettant de sortir des différentes crises que traverse le pays. Et d'ajouter que «les futures Assemblées locales élues feront face à des défis de développement nécessitant un haut degré de conscience et une mobilisation pour en venir à bout».

Sawt Echaâb: il faut réhabiliter la commune

Le président du parti «Sawt Echaâb», Lamine Osmani, a insisté, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, sur «la nécessité de faire de la commue une institution forte, capable de créer la richesse et la valeur ajoutée.

Le temps était venu pour réhabiliter la commune et en faire une institution capable de diriger la locomotive du développement local et de créer la richesse, la commune nécessite une ressource humaine habilitée à gérer et dotée des prérogatives requises pour concrétiser les aspirations du peuple».

Jil Jadid: «Un projet de société reflétant l'Algérie profonde»

Intervenant d'Aïn Témouchent, le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djillali,a mis en avant l'importance d' «un projet conférant à la commune un rôle important dans la société pour atteindre le changement escompté. Un projet de société reflétant l'Algérie profonde où le citoyen est conscient de sa citoyenneté et de ses responsabilités vis-à-vis de la société et où la commune joue un rôle important pour la défense de l'intérêt public et réalise le développement. Favorisant le travail de proximité, Soufiane Djilali a souligné «l'importance de la tendance économique que les communes doivent adopter pour attirer les investisseurs, créer l'emploi, dynamiser le développement local et activer la vie culturelle et sportive, à travers l'implication des associations dans la dynamique de développement».

Mouvement des jeunes Algériens: pour des solutions réalisables sur le terrain

De Mostaganem, le président du parti Mouvement des jeunes Algériens, Omar Brixi Gormat,

a souligné que «son parti a adopté un programme national de développement global et durable adapté suivant les priorités de chaque wilaya et commune et propose des solutions réelles et réalisables sur le terrain. Le Mouvement des jeunes Algériens plaide pour la protection et la promotion du droit du citoyen à une vie décente».