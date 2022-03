Les inconséquences de la pandémie continuent à faire parler d'elles. Des centaines, voire des milliers, de personnes ayant vu leurs congés de maladie rejetés par la Cnas (Caisse nationale des assurances sociales) attendent toujours de voir leurs recours examinés par la commission de recours installée par le wali et dont le représentant de la Cnas n'en est qu'un membre parmi d'autres. Non seulement le Coronavirus a emporté beaucoup de vies, mais il a, également, appauvri beaucoup de familles. En plus des médicaments et analyses médicales fortement coûteux, certains citoyens ont vu leurs salaires réduits. Forcés à l'allaitement par ce maudit virus, ces derniers n'ont pas pu déposer à temps leurs congés de maladie, ce qui s'est soldé par leur rejet par la caisse de sécurité sociale. Pourtant, en cette période de pandémie, la Caisse a essayé de faciliter la tâche aux assurés en leur permettant de déposer les documents dans des boites aux lettres mises à leur disposition au niveau de ses agences et centres de payement. En effet, selon un cadre de la Caisse d'assurances, le congé de maladie doit être déposé dans les 48 heures suivant sa délivrance, mais, exceptionnellement pour le cas de la période de confinement total, la direction générale a fait une dérogation en instruisant ses agences à l'effet de revoir en commission de recours les cas rejetés.

Cette commission dite indépendante et installée par le wali compte un membre représentant la Cnas. Elle se réunit une à deux fois par semaine. Devant l'ampleur des dossiers,ses travaux avancent à pas de tortue, explique une source de la Cnas. Pour les personnes concernées, le problème réside dans cette commission justement. À Béjaïa, elle ne s'est pas réunie depuis plus d'une année. C'est du moins ce qui nous a été rapporté par les travailleurs et cadres ayant pris des congés de maladie durant cette période.

«J'ai déposé un recours en septembre pour contester le rejet qui m'a été signifié pour le congé de maladie qui m'a été délivré suite à ma contamination au coronavirus en juillet, mais à ce jour aucune suite ne lui a été réservée», indique un assuré ajoutant qu' «à la Cnas, on me dit que je ne suis pas le seul cas et qu'il faut attendre que la commission se réunisse. Celle-ci ne se serait pas réunie depuis l'année dernière», dira Hafid, un père de famille touché par cette négligence de la caisse de sécurité sociale. Si ce n'était pas une légèreté, comment expliquer alors que la commission, censée venir en aide aux simples citoyens, ne s'est pas réunie depuis plus d'une année en cette période très difficile pour les travailleurs et même pour les employeurs?

À la Cnas, on s'en lave les mains quelque part. S'agissant d'une commission indépendante dont les membres sont renouvelés tous les trois ans, le retard dans le traitement des dossiers que dénoncent certains assurés, ne relève pas de notre responsabilité, répond un cadre de la Cnas de Béjaïa, qui précise que l'assuré peut encore s'adresser à la Commission nationale en cas de rejet adopté par la commission de wilaya.

Si la revendication des assurés sociaux est légitime, les explications recueillies par-ci et par- là ne suffisent pas pour convaincre les concernés dont les revenus ont été considérablement affectés durant la période de la pandémie