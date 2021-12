Le président de la République n'est pas allé par quatre chemins, hier, face aux cadres de la nation. Ministres, experts et opérateurs économiques ont eu droit à un discours sans concession. Le président de la République qui, au passage, assume totalement le reproche que certains lui font de s'intéresser aux détails, a laissé exploser sa colère contre des comportements inadmissibles, criminels, dira-t-il sur un ton de reproche qui en dit long sur sa parfaite connaissance de ce qui se trame dans l'administration économique du pays. Pour l'avoir pratiqué de l'intérieur durant plusieurs décennies, lors de sa longue carrière de haut commis de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune ne peut être dupé par les discours des bureaucrates. Il sait qu'un obstacle est mis sur le parcours d'un investisseur par un fonctionnaire incompétent, laxiste ou carrément corrompu. «Il faut nous dire la vérité pour avancer». Ce sont les mots du président. Et cette vérité est loin d'être positive, lorsqu'on comptabilise autant de projets bloqués et des volontés découragées. Le chef de l'Etat était hors de lui, hier, et il avait raison. Il n'est pas normal qu'une instruction émanant des plus hautes autorités du pays ne puisse pas connaître le début d'une application, parce qu'un gratte-papier a trouvé à redire. Une petite signature par-ci, un document sans intérêt manquant par-là, causent des malheurs à des opérateurs économiques et empêchent des dizaines de milliers de jeunes chômeurs à accéder à l'emploi. Il faut se dire les vérités et le chef de l'Etat en a dites beaucoup, hier. Pourquoi invente-t-on des impasses à des investisseurs, on les fait tourner en rond, des années durant, si ce n'est pour les amener à verser des pots- de- vin? Tebboune n'a pas hésité à affranchir les Algériens. La corruption est l'antichambre de la bureaucratie. Le chef de l'Etat n'a pas trouvé de mots assez durs pour qualifier cette faune de faux fonctionnaires qui dilapident la confiance des opérateurs économiques. Pis encore, ils sont même parvenus dans certains cas à fabriquer de faux investisseurs, avec lesquels, ils se sont partagé les deniers publics, sans créer la moindre activité économique. Les corrompus sont les meilleurs clients des cercles maffieux qui travaillent à la perte de l'Algérie. Ils existent. Ils infestent une partie de l'administration. Tebboune le sait et jure de les en déloger. Il a besoin, pour ce faire, que les opérateurs économiques honnêtes se manifestent et les dénoncent. Il a aussi besoin que les fonctionnaires fassent leur travail en facilitant l'investissement. En un mot comme en mille, Tebboune en appelle aux patriotes dans l'administration et la sphère d'affaires pour qu'ils se manifestent. Ils sont tellement nombreux et peuvent ensemble extirper la vermine du corps administratif national.