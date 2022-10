Les habitants d'Ighil Ouantar, dans la commune de M'cisna, relevant de la wilaya de Béjaïa, vivent un véritable calvaire qui est loin d'être anodin. À plusieurs reprises, ils subissent le diktat de certains individus qui empoisonnent l'existence de ces humbles villageois avec l'art et la manière.

Le collectif des bénévoles du village d'Ighil Ouantar en a ras-le-bol de ces méfaits qui se répètent impunément et se caractérisent par des actes de sabotage «dont a fait l'objet à quatre reprises consécutives et en l'espace de temps très court, la conduite principale alimentant le village d'Ighil Ouantar, à partir des sources de captage d'eau jusqu'aux deux châteaux d'eau situés sur les hauteurs de notre village», lit-on dans une déclaration adressée à tous les responsables concernés.

«Nous dénonçons énergiquement ces actes criminels, condamnables au plus haut point et lâches, compte tenu du fait qu'ils privent une population constituée d'environ 5000 habitants en cette matière vitale, l'eau», indique le collectif. Aussi, ces quatre actes ont, selon les témoignages des villageois et les constatations relevées sur les lieux, été volontairement perpétrés.

D'ailleurs, les services municipaux ont, eux aussi, relevé «des traces de coups perpétrés à l'aide d'objets contendants, haches ou pioches, sur cette canalisation». «Cela dénote clairement la volonté apparente, visible et manifeste de nuire et à des desseins que nous ignorons jusque-là», déplore le collectif.

Ces méfaits, volontairement commis, ont privé les populations d'eau potable pendant plus de 15 jours. C'était encore la cas, hier.

En effet, après chaque réparation du tronçon saboté, une autre détérioration est signalée en un autre lieu, regrette l'ensemble qui cite le «dernier sabotage qui a été perpétré au niveau du tronçon traversant le lieudit Ighzer Lemlah, tout près du village d'Ighil Ouantar».

Cet énième acte confirme «la volonté indiscutable et irréfragable de nuire, de créer et de semer la zizanie et la discorde au sein des populations», avertit le collectif des bénévoles.

La situation est intenable et les services de sécurité sont interpellés par les habitants, qui condamnent «avec fermeté ces actes ignobles, lâches et impardonnables» et ne pensent pas en rester là, à cette première démarche puisqu' «ils prévoient, dans les plus brefs délais d'exploiter toutes les voies réglementaires pour tirer au clair cette affaire, qui ne relève aucunement de nos traditions ni de celles des habitants de notre si paisible commune».

«Nous, bénévoles du village d'Ighil Ouantar, annonçons par la même, que nous allons nous constituer partie civile afin de défendre, par toutes les voies réglementaire, les intérêts des villageois et leurs droits.».«Eu égard à la gravité de ces actes, nous procéderons, dans les prochains jours, à un dépôt de plainte contre X, devant le parquet du tribunal d'Akbou», informe l'équipe qui, par ailleurs, invite les responsables de la commune de M'cisna à «assumer pleinement leurs missions et les prérogatives conférées par la loi, en alimentant d'abord le village en eau, dont les robinets sont à sec depuis 15 jours, et à assurer la sécurité de l'adduction principale alimentant le village, à partir de la source de captage et à déposer à la même occasion une plainte contre X auprès du parquet». La colère étant si forte au sein de la communauté villageoise, le collectif appelle «au calme, à faire preuve de sagesse, à faire prévaloir la justice, à rester vigilant et prudent, et ne pas verser dans l'amalgame ni dans les accusations infondées et faciliter la tâche aux enquêteurs». Une question est tout de même en droit de poser: pourquoi a-t-on agi de la sorte en sabotant cette canalisation principale, sachant qu'on est en plein dans la sécheresse?, s'interroge le groupe, d'autant plus que les villageois puisent cette eau à partir des fontaines publiques mises en place dans le but d'économiser ce liquide, étant donné que l'eau de l'oued Soummam n'est pas potable, compte tenu de sa forte salinisation.