Confirmant la volonté de l'Etat à instaurer de réelles voies de dialogue avec les acteurs de la scène économique, le cycle des rencontres entre le gouvernement et les différents patronats se poursuit sur un rythme soutenu. C'est dans cette optique que le

Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a reçu lundi à Alger une délégation de la Confédération nationale du patronat algérien (Cnpa) conduite par. Said Nait Abdelaziz, et comprenant les présidents de l'Union nationale des transporteurs, de l'Union nationale des investisseurs, des propriétaires et exploitants de stations-service et de carburant et des opérateurs économiques.

Il y a lieu de convenir que ces consultations arrivent dans une phase cruciale de la transition économique, dans la mesure où elles permettent d'identifier les obstacles et de déterminer les solutions pour les éradiquer, dans un contexte dépourvu d'intermédiaires, et de procédures superflues. Un rapprochement qui vise à combler le vide qui existait ente les opérateurs et les institutions. Il est clair que ces passerelles établies entre le gouvernement et les acteurs économiques contribuent également à se pencher sur l'impératif de remédier aux dysfonctionnements et aux failles qui compromettent la concrétisation des orientations et des politiques adoptées et mises en oeuvre pour s'éloigner des anciennes pratiques et remettre l'économie nationale sur les rails de la productivité et du développement. Il va sans dire que ce n'est qu'à travers la réalisation et le bon déroulement des réformes engagées que les institutions nouvellement installées pourront engendrer le changement profond espéré par les citoyens. Une mécanique qui s'ébranle après des décennies d'inertie et d'anarchie et qui fait forcément face à des engrenages grippés qu'il va falloir remplacer par des mécanismes huilés à même de relever les défis énormes qui s'imposent à l'Algérie, dans une conjoncture mondiale des plus perturbées. C'est dans cet ordre d'idées que le Premier ministre a réaffirmé, que «le gouvernement va de l'avant, conformément aux directives du président de la République, pour créer tous les facteurs qui conduisent à l'édification d'une économie forte et diversifiée, dont l'institution est le principal moteur de la croissance dans le but de créer de la richesse et des emplois, et ses répercussions positives pour renforcer le pouvoir d'achat du citoyen». Il faut dire que la seule alternative qui permettrait d'obtenir des résultats probants, et inscrire des avancées notables, susceptibles de se répercuter sur la vie des citoyens, demeure sans conteste, cette jonction, ce consensus entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques, hautement indispensable pour un éveil économique efficient et en adéquation avec les attentes des deux parties. D'où l'importance du renforcement des voies de communication en vue d'établir des bases de confiance et de transparence, comme principes de fond pour revenir aux vraies valeurs de l'économie.

C'est dans ce sens, que les opérateurs représentés par les membres de la délégation, réaffirment leur soutien au gouvernement dans les efforts consentis pour la concrétisation de profondes réformes de l'économie nationale, conformément aux instructions du président de la République concernant «le travail pour assurer un climat d'investissement transparent qui accorde toutes les facilités aux opérateurs économiques, dont l'accès au foncier industriel et la réforme du système bancaire et du système fiscal».