La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs, agence de Béjaïa, a initié, hier, une journée portes ouvertes sur la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, au niveau de la Maison de la culture Taos Amrouche. Sous le thème « La commission paritaire d’hygiène et de sécurité », l’agence Cnas a jugé utile de faire connaître et de vulgariser cet organe vital pour la sécurité et la santé des travailleurs. Les accidents de travail et les maladies professionnelles ont été abordés dans le détail, à travers des communications présentées par des spécialistes en la matière. « Cette journée de sensibilisation vise à promouvoir la culture de la sécurité et de la santé au travail, et faire connaître le rôle de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité (Cphs), un organe de surveillance, de protection et d’information des salariés dans toutes les entreprises», a indique le chargé de communication de ladite agence. Avec la participation de la Protection civile, la Sonatrach et d’autres partenaires privés, dans des écoles de formation et chez les fabricants de matériel de sécurité, l’agence Cnas a mobilisé tous les moyens pour la réussite de cet événement. Après l’allocution d’ouverture du président de cette agence et la visite des différents stands d’exposition, c’était au tour des conférences sur le thème des journées. Ainsi, Djaâfar Khima, responsable du service prévention de l’agence de Béjaïa, a développé la place et le rôle des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité au sein des entreprises. Ces commissions participent à l’élaboration du programme de formation et de perfectionnement des chargés des services incendie et sauvetage, et veillent à l’observation des consignes prescrites ainsi qu’au respect de l’application des prescriptions réglementaires en matière de contrôles périodiques et de vérification des machines. A.S.