À l'instar de toutes les agences, la Cnas (Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés) Agence d'Alger, a lancé, depuis peu, une campagne d'information en direction des employeurs redevables en matière de cotisations, à la Caisse.

La Cnas - Agence d'Alger, que pilote Mahfoud Idris, a tenu, hier matin sous sa présidence, une rencontre avec la presse nationale, afin d'expliquer les tenants et les aboutissants de cette campagne d'information lancée en direction des employeurs redevables en matière de cotisations, conformément à la réglementation.

À ce titre, a-t-on précisé dans un communiqué de presse, l'Agence d'Alger lance un appel aux employeurs ayant des difficultés à honorer leurs engagements vis-à-vis de la sécurité sociale, de se « présenter au siège de l'agence (avant le 31/01/2022) et de bénéficier ainsi, des mesures exceptionnelles prévues par la réglementation et portant sur l'annulation des pénalités et des majorations de retard».

Il est à signaler que ce sont pas moins de quelque 21218 employeurs qui ont payé la totalité des cotisations principales. Ils ont été régularisés directement, après avoir été exonérés des pénalités et des majorations de retard via le portail de la télé-déclaration, sans que l'employeur en introduise la demande.

Cette campagne de «proximité», qui n'est pas étrangère à la politique de disponibilité qu'a toujours prônée la Cnas-Agence d'Alger, s'illustre par l'organisation de «portes ouvertes» et de «journées d'information organisées conjointement avec la Casnos (Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés). Il faut savoir que les avantages de ces nouvelles mesures sont accordés également à tous les salariés et non-salariés exerçant une activité pour leur propre compte et les opérateurs économiques concernés par ces procédures. Ceux-ci peuvent bénéficier d' «un échéancier de paiement de leurs cotisations principales, avec une exonération totale des majorations et des pénalités de retard lors du paiement de la dernière tranche».

Appliquant son plan de communication, l'Agence d'Alger a tracé un travail intense de proximité. Les opérateurs économiques concernés par ces nouvelles procédures, avantageuses, notamment ceux qui sont redevables, peuvent bénéficier d'un échéancier de paiement de leurs cotisations principales, avec une exonération totale des majorations et des pénalités de retard, et ce, lors du paiement de la dernière tranche.

Le communiqué de presse, remis aux journalistes, à la fin de la rencontre, précise que le non-paiement de la totalité des cotisations principales, constaté à la date de la dernière échéance due, entraîne le perte du droit à l'exonération des majorations et des pénalités de retard.