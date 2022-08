La campagne de sensibilisation des entrepreneurs sur la nécessité de déclarer leurs employés se poursuit encore dans la wilaya de Tizi Ouzou où l'agence locale de la Caisse nationale des assurances sociales compte mettre à profit toute cette durée pour tirer le plus de résultats. Lancée au début du mois de juillet, la campagne qui se tient sous le thème «L'affiliation à la Caisse nationale d'assurance sociale est un droit garanti»,qui se poursuivra, selon le responsable de l'Agence de Tizi Ouzou, Zitouni Djamal, jusqu'à la fin de l'année en cours. Une campagne qui vise à assurer la sécurité sociale des employés et de booster la régularisation des entrepreneurs.

En fait, cette campagne est une opportunité pour les entreprises afin de régulariser leurs effectifs et leur permettre de bénéficier de tous les avantages mis à leur disposition par la Cnas. Mais parallèlement à ce travail de sensibilisation, la caisse est présente sur le terrain via un suivi et un contrôle minutieux des démarches et du respect des dispositions de la loi en vigueur en la matière. Il convient de noter à cet effet que, la Cnas a, selon des chiffres obtenus hier au niveau de la cellule de communication, enregistré quelque 2 900 opérations de contrôle ayant révélé 4 607 infractions à la législation en vigueur en matière de déclaration.

Toujours au chapitre des chiffres, l'Agence locale de la wilaya de Tizi Ouzou de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) a fait état, par la voix de sa cellule de communication, de quelque 20 539 entrepreneurs affiliés dont 200 relèvent du secteur public et 19 455 relevant du secteur privé. Les affiliations à la caisse du secteur public sont au nombre de 248, précise le même service de communication, concernant les administrations tandis que 636 sont répartis sur des créneaux publics divers. Un nombre important qui dénote le suivi régulier des affiliations grâce notamment aux facilités mises à la disposition des entreprises et des assurés.

Au sujet des facilités justement, il est à rappeler que la Caisse nationale des assurances sociales a lancé des services sur Internet.

La télé-déclaration est l'un de ses services qui est une plate-forme électronique sur laquelle peuvent effectuer leurs déclarations et leurs démarches les entrepreneurs. Ce qui leur épargne des journées à attendre devant les guichets perdant ainsi un temps précieux.

Le service permet également aux entreprises de consulter le suivi des opérations de déclaration et aux employés de vérifier leur situation en continu.

Enfin, il convient de rappeler que le travail de sensibilisation est important dans ce chapitre car il permet d'expliquer les avantages de la déclaration des employés pour les entreprises et permet aussi aux employés le suivi de leurs situations.

Les services sur Internet permettant d'effectuer des opérations à distance viennent ainsi compléter un processus de rapprochement de la Cnas de ses affiliés.