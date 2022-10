Dans le but de lutter contre le phénomène du travail informel et la fraude fiscale, la Cnas, agence d’Alger continue sa campagne de sensibilisation au profit des employeurs et des personnes exerçant dans l’informel. Cette action portant comme thème : « L’adhésion à la sécurité sociale est un droit acquis», s’articule autour du recouvrement et l’affiliation au système de la sécurité sociale.En effet, des journées d’information et de sensibilisation sont organisées du 16 au 27 octobre dans plusieurs pôles, sous forme de guichets itinérants qui sillonnera le territoire algérois et ce, à l’effet de cibler les travailleurs et les employeurs. À ce titre, la première opération démarre au niveau de la Grande Poste, par la suite aux niveaux des différents sites à savoir : la place des Martyrs, Ruisseau, El Harrach et Bab Ezzouar L’organisation de ces journées s’inscrit également dans le cadre du programme de la direction générale de la Cnas qui vise à assurer une meilleure visibilité et proximité auprès de ses usagers, adopter une communication efficace lui permettant de renforcer le dialogue et entretenir le service public. Pour ce faire, des cadres de l’agence d’Alger spécialisés en recouvrement et en communication sont présents à l’effet de se rapprocher du citoyen pour l’écouter, lui expliquer et simplifier les procédures à suivre en vue d’adhérer au système de la sécurité sociale, par la même occasion sensibiliser les employeurs qui continuent à travailler dans la clandestinité mettant en danger leurs employés et leurs ayants droit en les privant de toutes les prestations fournies par la Cnas. Autre objectif escompté par cette action de proximité est d’augmenter le nombre d’adhésions au système de la sécurité sociale afin de préserver les droits des travailleurs, dynamiser l’économie nationale et surtout préserver l’équilibre financier du système de la sécurité sociale. Par ailleurs, une formation est programmée pour le mois de décembre au profit des employeurs ayant des start-up à l’effet de leur donner des bases en matière de sécurité sociale, notamment en matière de recouvrement, et véhiculer les nouvelles actions engagées à l’instar des nouvelles TIC ( la télédéclaration, l’espace El Hanna...) et également prendre en charge leurs préoccupations.