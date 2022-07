La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés (Cnas) ratisse large, et met en branle le plan stratégique initié par la direction générale. Celui-ci s'articule autour du recouvrement, en s'adressant notamment aux employeurs, mais vise également à puiser dans les niches de l'informel «afin d'assurer la protection et la sécurité sociale aux citoyens», informe la Cnas, agence d'Alger, laquelle et à l'instar des autres agences, lance une campagne de sensibilisation appelée à se poursuivre jusqu'à la fin de l'année en cours. Cette action, portant thème: «L'adhésion à la sécurité sociale est un droit acquis», s'inscrit dans le cadre du programme d'action élaboré par le gouvernement pour les années 2020-2024 relatif à l'élargissement de l'assiette des cotisations, en direction des personnes qui exercent dans l'informel, à l'effet d'assurer la protection et la sécurité sociale aux citoyens. Pour atteindre des objectifs escomptés par la Cnas, selon le directeur général, Fayçal Ben Outre l'effort de sensibilisation et de communication, il est question d'effectuer des contrôles renforcés à l'égard des employeurs n'ayant pas encore régularisé leur situation en matière de cotisations de sécurité sociale.

Le but étant d'augmenter le nombre d'adhésions au système de la sécurité sociale, afin de préserver les droits des travailleurs et des employeurs pour servir des prestations de qualité aux assurés sociaux, dynamiser l'économie nationale par la création d'emplois et préserver l'équilibre financier de tout le système social, explique-t-on. L'autre point fort de cette campagne de sensibilisation, est d'expliquer notamment aux entreprises, dans le cadre de la modernisation et la simplification des services, que la Cnas a récemment introduit la possibilité aux adhérents de déposer la déclaration annuelle des salaires et traitements, pour l'année en cours jusqu'au 31 janvier 2023, sur le site www.cnas.dz, via le portail d'autorisation à distance. Cela permettra aux patrons d'entreprise de mettre à jour immédiatement les dossiers avec la délivrance de l'attestation de mise à jour et leur évitera également d'être soumis aux sanctions et pénalités prévues par la loi.

Le recours à la déclaration à distance permet aux employeurs d'adhérer au système social sans contrainte et d'actualiser les dossiers de leurs assurés sociaux, afin de conserver leurs droits en obtenant une attestation d'affiliation dans des délais plus courts et sans rupture des prestations servies. L'on signale enfin que durant l'exercice 2021 /2022 la Cnas Agence d'Alger a effectué 6088 opérations de contrôles effectuées et relevé 25563 infractions (situations illicites). L'opération a touché 35331 employeurs relevant de l'agence et répartis comme suit: 873 du secteur économique public, 32420 du secteur économique privé, 12 administrations et 2026 catégories particulières.