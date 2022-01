La nouvelle année vient de poser sa première pierre d'un édifice qui nécessite une grande force de reconstruction nationale.

L'année politique devrait repenser l'action et la conception inhérente à l'organisation et la recomposition de la classe politique dans son ensemble. L'Algérie n'a plus le droit à l'erreur, les enjeux se multiplient et les menaces s'exacerbent mordicus.

Il est temps que les Algériens et les Algériennes se mettent au diapason et qu'ils agissent en fonction des défis et les risques qui guettent le pays.

L'année 2022 sera caractérisée par la course effrénée des puissances vers le chantage et l'interventionnisme pour sauver leurs économies et maintenir leur hégémonie sur le monde. L'Algérie fait partie de ce monde où les richesses naturelles et la position géostratégique constituent les convoitises des forces de domination et de mainmise. Cette situation n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité concrète qui se dessine avec force sur le terrain au niveau international et les conflits qui se déclenchent sur fond d'occupation et de remodelage du monde de l'après-Covid.

La classe politique algérienne doit s'arrimer à cette nouvelle donne. Les enjeux sont divers et les risques sont multiples. Le sursaut salvateur ne peut s'exprimer qu'a travers une nouvelle approche politique qui affectera l'ensemble de la classe politique dans la perspective de répondre à la nouvelle conjoncture des plus difficiles que traverse le monde en général et l'Algérie en particulier.

L'une des urgences qui devraient enclencher le processus de la nouvelle reconfiguration de la classe politique, c'est de revoir le mode opératoire en premier lieu. La classe politique doit assimiler les nouveaux enjeux qui se trament au plan national et au plan international.

Les partis politiques ont le devoir de s'adapter par rapport aux nouvelles exigences qui interpellent l'ensemble des Algériens et des Algériennes.

Cette nouvelle année est porteuse de plusieurs situations qui marqueront notre monde. C'est dire que le changement de fond en comble des pratiques et l'exercice politique doivent se faire le plus rapidement possible pour se doter de nouveaux mécanismes de mobilisation et d'organisation politique.

Ce qui est appelé communément classe politique ou opposition, est face, aujourd'hui, à son destin politique, elle doit faire preuve d'assimilation des enjeux et les menaces qui se trament contre le pays.

L'attitude du «rejet» tous azimuts ne fait plus recette et ne peut plus permettre à un parti d'exister si cela n'est pas corroboré par un programme concret et pragmatique reflétant les grandes tendances de la société et les intérêts suprêmes du pays.

Cette année est l'occasion pour la classe politique de rompre avec les pratiques anachroniques dont elle a fait preuve pendant plusieurs décennies. Le pays traverse une période des plus décisives dans son parcours politique, il y va de sa souveraineté et de son unité nationale. Le changement politique est d'abord au niveau des partis politiques qui sont en déphasage avec les nouvelles mutations que connaît le monde en général et le pays en particulier.

La classe politique est dans l'obligation de revoir sa démarche programmatique et organisationnelle. Elle doit refléter les attentes de la société, qui, elle, a connu une véritable transformation sociétale.

Le changement politique est incontournable, mais cela doit commencer au niveau de la classe politique qui a démontré ses limites et son incapacité à réagir par rapport aux nouvelles priorités qui s'imposent à la société et à l'Etat en premier lieu.

Le reconfiguration sera faite d'une manière ou d'une autre, c'est la loi de l'histoire qui dicte cette réalité.

Le temps est venu pour que la société s'organise autrement, c'est-à-dire rompre avec la démarche archaïque et obsolète qui a prévalu pendant des décennies de pratique politique.

La recomposition de la classe politique est devenue une responsabilité historique à même de faire en sorte que le pays se dote de mécanismes susceptibles de lui permettre de faire face aux menaces et les risques qui se répandent partout dans le monde et non loin de nos frontières.