Contrairement à la maxime du célèbre écrivain Albert Camus, les Oranais n'ont jamais tourné le dos à la mer. Ils ne le feront jamais. Ils ont, à plusieurs reprises, attesté et fait valoir leur connivence et leur attachement à Dame nature, en particulier la grande bleue. Le meilleur exemple qu'ils citent est le Front de mer, construit au milieu des années 1950, aux fins de permettre aux Oranais de s'approcher encore plus de cette mer et d'inhaler l'iode maritime dégagée par la mer Méditerranée. Tout le contraire a failli se produire dans la ville côtière d'Ain El Türck, plusprécisément au lieudit Trouiville. Dans ce quartier paisible, un mur d'une certaine hauteur, s'étendant sur plusieurs mètres linéaires, a été «affreusement» bâti sur la frange maritime, séparant mer et terre. Ce dernier est très mal perçu par les Oranais, adeptes de la nature, très précisément des flots de la mer. Ce rempart, qualifié hideusement de «mur de la honte», a été tout simplement mis à plat. C'est ce que l'on a constaté sur place. Qui a brisé ce mur de silence et passé à l'acte en arrachant ces grands blocs de béton armé? Nul ne peut fournir une quelconque information sur les «instigateurs» de cette démolition, considérant qu'elle est venue à propos. Ils sont nombreux, ces Oranais et ces Oranaises, qui jugent «inadmissible» qu'ils soient, malgré toutes les circonstances, déconnectés de la nature et de surcroît, de la mer, qu'ils côtoient de jour comme de nuit. Il s'agit, notamment, de ces habitants d'Aïn El Turck qui, hormis la plage, ses roches et ses routes sinueuses, n'ont aucun autre endroit pour se prélasser ne serait-ce qu'un tant soit peu, le temps de mettre de côté leurs tracas quotidiens les envahissant. Des sources dignes de foi indiquent que «ce mur a été bâti dans le but de stopper le phénomène de la harga», expliquant que «le lieudit Trouville sert, à plus d'un titre au départ des embarcations transportant des candidats à l'émigration clandestine».

De par son emplacement, ce mur sépare la nature de l'homme, en le privant de l'appréciation des ressacs de la mer. «C'est inacceptable qu'on tente de nous cloîtrer», déplorent plusieurs férus de la mer. «De plus, la commune d'Ain El Türck constitue l'une des plus grandes stations balnéaires du pays», a-t-on expliqué. «Qui est cette ingénieuse autorité qui a jugé la faisabilité de la construction de ce mur, alors qu'il n'a aucune utilité, hormis

l'image hideuse que l'on donne à la frange maritime de la région?», s'est-on demandé. Nombreux sont ces citoyens, hommes, femmes, jeunes et membres de la société civile, qui sont très remontés en constatant l'érection rapide de ce rempart bâti, selon eux, dans le but de «les séparer de leur environnement où ils ont grandi et pour lequel ils se donnent corps et âme». «Ne s'agit-il pas d'une quelconque velléité de détournement de foncier qui se prépare?» se demande-t-on. Jusque-là, aucune réponse n'est donnée aux questions que se posent ces Oranais, qui voient très mal qu'on «attente» à leur cadre de vie, l'environnement.