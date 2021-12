Le peuple marocain n'admet pas la normalisation qu'a entreprise le Makhzen avec Israël. Les dernières manifestations qui ont fait l'effet d'une véritable vague profonde de contestation au sein de la société marocaine contre la trahison des élites au pouvoir dans ce pays. Même si sur les réseaux sociaux, les agents du Palais royal ont tenté d'étouffer la voix du peuple, en détournant les débats vers la crise avec l'Algérie, les Marocains s'en sont tenus au lâchage par le roi Mohammed VI de la cause palestinienne. Les manifestations de refus de la normalisation israélo-marocaine ont été diverses et variées. Il y a eu, certes, les marches courageuses de centaines de milliers de personnes dans les rues de 33 villes du royaume, mais dans le même temps, les Marocains ont été des millions à exprimer leur sympathie à l'endroit du peuple palestinien. La démonstration populaire a été bien plus forte que l'hypocrisie diplomatique d'un pouvoir chancelant qui, en plus d'avoir définitivement perdu son honneur, a vu son propre peuple lui cracher à la figure. La trahison des Palestiniens n'est pas marocaine, elle est la conséquence d'une caste dénuée de dignité qui tient un roi à bout de bras et entreprend d'en faire la risée de toute sa lignée. Mohammed VI entrera, tristement, dans l'histoire de son pays. Sa trahison est d'abord dirigée contre les Marocains. Lesquels lui ont fait savoir ce qu'ils pensent de ce pacte signé avec le pire ennemi de tous les peuples de la région.

En fait, les Marocains partagent avec les Algériens, les Tunisiens et la totalité des sociétés du «Croissant fertile», le même profond respect pour un peuple en lutte pour sa terre, usurpée par une entité coloniale qui pratique ouvertement une politique d'apartheid. Il est certes, vrai qu'en raison de la désunion et du sous-développement des Etats, les peuples n'y peuvent rien. Ils manifestent, disent leur soutien aux opprimés de Palestine et attendent que leurs gouvernements agissent. Ces derniers ont tenté par deux fois d'en finir avec l'«Etat-virus», mais à chaque fois, une trahison interne donnait la victoire à Israël. Mais après les défaites militaires, était venu le temps de la compromission. Ce n'était pas celle des peuples, mais de leurs dirigeants. Ils avaient agi sans consulter leurs sociétés. Le fait accompli. La fracture béante est, aujourd'hui, plus qu'évidente au Maroc. Le pays se déchire entre un pouvoir autiste et complètement tourné vers le rêve irréalisable, d'asseoir sa domination sur un territoire qui ne lui appartient pas et une population qui refuse de marcher dans une combine aux relents colonisateurs. Que feraient les Marocains d'un Sahara occidental occupé par le Makhzen, sachant que cette occupation s'est faite sur le dos de deux peuples en lutte pour son indépendance.

Nos voisins de l'Ouest, comme d'autres peuples, dont les gouvernants ont pactisé avec Israël, nous envient la parfaite symbiose entre l'Etat et le peuple sur cette question précisément. L'Etat palestinien est né en Algérie, quelques mois après les douloureux événements d'Octobre 1988. C'est une Algérie blessée dans son unité et encore meurtrie, après tant de victimes des manifestations sanglantes, qui s'est refusée d'ajourner la naissance de l'Etat palestinien. C'est cette même Algérie qui reçoit la tête haute le président de Palestine. Même si le prix à payer peut être lourd, les Algériens l'honoreront et sauront que les Marocains seront de leur côté contre leur roi.