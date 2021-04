À l'heure où l'Etat entame les grandes réformes économiques, en vue d'amorcer un renouveau et rompre avec les anciennes pratiques, qui ont conduit le pays au bord du précipice, aucun ne peut nier que la décentralisation économique et le transfert des pouvoirs et des prérogatives d'une tutelle centrale aux collectivités locales, s'impose comme le modèle de gestion rénovateur et salvateur. D'autant plus que l'Algérie a baigné dans un jacobinisme aveugle, qui a durant des décennies renforcé tous les phénomènes de spoliation des richesses, encourageant le clientélisme, l'abus de fonction, les passe-droits, la corruption et la bureaucratie.

Par conséquent les élus ne pouvaient ni créer de la richesse à travers la création d'impôt, ni gérer leur patrimoine en toute indépendance et prendre en charge les préoccupations des citoyens sans avoir à recourir à leur direction centrale. Une situation qui a révélé des dysfonctionnements et une paralysie, qui ont compromis le développement local, et l'autonomisation de la collectivité locale, synonyme de sortie de crise. D'autant plus que dans ce contexte, l'impôt étant national, la répartition des richesses devient un phénomène de ségrégation qui contribue à l'enrichissement de certaines wilayas, au détriment d'autres, par le simple fait de localisation. D'où l'importance de la décentralisation qui apporte un équilibre entre les différentes sphères de décision et l'implication du citoyen dans ces dernières. À ce titre, la décentralisation des pouvoirs contribuera à coordonner entre les différentes réformes, notamment bancaire, fiscale et sociale, et en constitue le socle. Par ailleurs, le passage d'une gestion centrale où les collectivités locales et les assemblées ne jouissent d'aucun pouvoir de décision, si ce n'est celui d'appliquer les instructions de la tutelle, à une gestion libre et autonome sera à même de mettre en place des garde-fous qui éviteront le retour à cette anarchie. Et ce en plus du fait que l'aspect du développement prendra une autre direction essentiellement axée sur le renforcement des capacités des communes à créer de la richesse et de l'emploi, et subvenir à ses besoins par ces revenus.