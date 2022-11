La caravane nationale Route de novembre d’étudiants et de journalistes est arrivée, lundi à Mostaganem, en vue de visiter quelques monuments historiques et révolutionnaires que recèle la capitale de la Dahra. La responsable de cette initiative, Remila Nesrine Kechaf, a indiqué que cette caravane, dont le lancement a été supervisé, jeudi dernier, par les ministres des moudjahidine et des ayants-droit, Laïd Rebiga, et de la Communication, Mohamed Bouslimani, a déjà sillonné les wilayas d’Alger, Khenchela, Biskra, Sétif et Tizi Ouzou, avec Mostaganem comme ultime étape avant son retour à Alger. La même interlocutrice a indiqué que cette initiative, entrant dans le cadre de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, est placée sous le slogan «Afin que nul n’oublie» et vise à jeter des passerelles et établir des liens historiques et humains entre les moudjahidine et la nouvelle génération de jeunes, qu’ils soient étudiants universitaires ou journalistes. Mme Kechaf a ajouté que la génération d’aujourd’hui doit porter ce legs, le préserver et le transmettre aux générations futures du fait que la mémoire est l’héritage de la nation et sa conscience. La caravane, qui comprend 40 étudiants et journalistes d’une vingtaine de wilayas, visitera certains monuments historiques tels que le musée du Moudjahid de Mostaganem, le musée du Martyr Benabdelmalek Ramdane et la grotte qui a abrité les réunions des moudjahidine, la veille du déclenchement de la guerre de libération dans la région de la Dahra, ajoute la même responsable.

Auparavant, les membres de la caravane ont participé aux célébrations officielles de la wilaya de Mostaganem de cet anniversaire historique au niveau de la salle de cinéma «Mohamed Habib Hachelaf», où a eu lieu une exposition historique réalisée par des établissements scolaires, en plus de spectacles de musique et de théâtre.