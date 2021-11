Faut-il attendre qu'une énième catastrophe resurgisse pour recenser des victimes? Pourquoi continue-t-on d'attendre qu'un miracle survienne pour faire éviter le pire à des familles entières? Pourquoi continue-t-on de délivrer des permis de construire sur des terrains dangereux? Que font, durant le reste de l'année, les services concernés spécialisés dépêchés à chaque drame? Ce sont autant de questions qui se posent d'elles-mêmes, inévitablement, face à la fréquence terrifiante des éboulements, qui s'accélère à chaque fois qu'il pleut. Plusieurs citoyens ont, comme par magie, eu la vie sauve ces dernières 24 heures. Ils ont frôlé le scénario du pire à la suite de la survenue de plusieurs importants glissements de terrains, tel a été le cas des occupants d'une bâtisse construite sur la colline donnant sur l'hôpital psychiatrique Drid Hocine. Ces derniers ont été contraints de quitter leur domicile, avant-hier, à l'aube. Ils ne vont plus réintégrer leurs anciennes demeures, à cause du risque d'une récidive. La décision de leur évacuation a été prise par le wali délégué de la circonscription administrative d'Hussein Dey. Ce qui s'est passé à Drid Hocine, n'est ni le seul ni le premier effondrement enregistré dans la capitale. Un autre effondrement rocheux d'une falaise se trouvant au niveau de la station de transport de voyageurs de Bir Mourad Raïs est survenu la veille. «Cette falaise est surmontée d'une construction en cours de réalisation, de sept étages, en surface et de quatre à cinq étages en sous-sol,» selon le DTP. Suite à cette tragédie, les services de la wilaya d'Alger ont procédé à la fermeture provisoire de la station de transport de voyageurs de Bir Mourad Raïs, par souci de protéger les citoyens, a soutenu le DTP. Cela avant de préciser que «l'arrêt des bus a été transféré à la rue adjacente, avec interdiction aux autres véhicules d'emprunter cette voie et la mise en double sens de la route parallèle menant vers l'avenue Mohammedi».

S'agissant de la nouvelle construction (une promotion immobilière) érigée au-dessus de la falaise, le DTP a fait savoir qu'une expertise a été engagée par les services concernés du CTC d'Alger, pour évaluer les risques.