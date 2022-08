Des températures caniculaires continueront d'affecter plusieurs wilayas de l'est du pays jusqu'à mercredi, indique, aujourd’hui, un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie. Placée en vigilance « Orange », le bulletin concerne le sud des wilayas dede Béjaïa et Jijel où les températures oscilleront entre 40 et 42 degrés, alors que les températures attendues dans les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma se situeront entre 44 et 47 degrés, précise la même source.