Des températures caniculaires pouvant atteindre les 44 degrés affecteront, demain, plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays, indique, aujourd'hui, un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie. Les wilayas concernées par ce BMS, de niveau de vigilance orange, sont Ain-Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumerdes, précise la même source, relevant que les températures prévues se situeront entre 40 et 42 degrés durant la validité du phénomène. Sont également concernées par cette canicule, les wilayas de Tlemcen, Mascara, Relizane, Chlef, Ain-Defla, Blida et Tizi-Ouzou où les températures prévues seront comprises entre 43 et 44 degrés.