Un fort sirocco bouscule, depuis hier, le quotidien des Algériens. Ce vent du sud particulièrement chaud sévira encore jusqu’à vendredi prochain, signalent les services de l’Office national de météorologie ONM. La canicule se réinstalle ainsi charriant des températures record.

En effet, selon l’ONM, les villes côtières du centre et de l’ouest du pays ne seront pas balayées par la brise, mais connaîtront une vague de chaleur particulièrement intense, laquelle se traduira par une hausse sensible du mercure, avec des températures qui oscilleront entre 40°C et 44°C à l’ombre, et ce jusqu’au week-end.

Des températures caniculaires affecteront donc les wilayas de l’ouest et du centre du pays, du fait d’une masse d’air chaud en provenance du sud, précise l’ONM dans son alerte météo. Selon le même organisme, le vent du sud n’épargnera pas l’est du pays qui verra des températures osciller entre 35°C et 40°C. Les wilayas du sud connaîtront pour leur part des journées accablantes du fait de la masse d’air chaud qui frappe le sud-ouest du territoire national en touchant, notamment des wilayas comme In Salah, Reggane, Adrar et Timimoune, où, la température dépassera allègrement les 48° C.

L’été 2022 semble ainsi être marqué par de récurrents épisodes caniculaires. A la faveur de ces alertes météorologiques, la direction générale de la Protection civile ne manque pas de prodiguer conseils et mesures de prévention en vue de sensibiliser la population sur les risques liés à la canicule qui sévit depuis juillet dernier.

La protection civile appelle à la vigilance et au respect des consignes toute en invitant les citoyens à fermer les volets, les rideaux et les façades des habitations exposées au soleil, à maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit.

Les citoyens doivent veiller à provoquer des courants d’air dans leurs habitations dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure et baisser ou éteindre les lumières électriques, recommande-t-on en outre.

La Protection civile invite également, en pareille période caniculaire, à éviter de s’exposer au soleil, recommandation qui vaut particulièrement pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les enfants. Il est recommandé pour les sorties le port d’un chapeau, des vêtements légers et amples, de préférence de couleur claire. Les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes, dont les sports, le jardinage ou le bricolage sont également à éviter.

Il s’agit aussi de ne jamais laisser les enfants seuls à l’intérieur d’un véhicule et d’éviter, pour les conducteurs non équipés de l’air conditionné dans leurs véhicules, d’effectuer de longs trajets. La Protection civile invite ceux qui envisagent de fréquenter les espaces forestiers d’éviter toutes actions pouvant être à l’origine d’un départ de feu et appelle les agriculteurs au strict respect des mesures préventives, et éviter les départs de feux.

La direction générale de la Protection civile met à la disposition des citoyens le numéro vert 1021 et le numéro d’urgence le 14, les invitant, lors de leurs appels, à préciser l’adresse exacte et la nature de l’accident pour une prise en charge rapide et efficace.