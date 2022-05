L'été 2022 promet d'être plus chaud. La chaleur a commencé à grimper alors que nous sommes toujours au printemps. Les températures enregistrées sont relativement chaudes par rapport à la normale. Elles sont extrême pour un mois de mai. De nombreuses régions d'Algérie ont connu, ces derniers jours, une hausse importante des températures. En effet, l'Office national de la météorologie (ONM) avait déjà prévu un mercure qui pourrait atteindre les 40 degrés, dans les régions du sud du pays, pour la journée d'hier, à l'instar de Bordj Badji Mokhtar. Les wilayas du nord-ouest du pays ont été également touchées par la vague de chaleur, qui a atteint les 40° à Relizane. Selon le dernier bulletin émis par l'ONM, six wilayas sont placées en vigilance jaune (niveau 1), pour la chaleur. D'après la même source, les wilayas de Chlef, Sidi Bel Abbès, Relizane, Mostaghanem, Aïn Defla et Mascara. L'été 2022 s'annonce des plus torrides. D'importantes perturbations se font ressentir en matière de distribution d'eau potable dans plusieurs régions du pays. Une crise qui pourrait s'accentuer, car le pays a connu une autre année de faible pluviométrie. Les précipitations sont en déçà de la moyenne habituelle. Le taux de remplissage des barrages n'est pas rassurant. L'Algérie a connu plusieurs épisodes du genre, c'était justement le cas durant l'été dernier. L'année 2021 avait pourtant commencé sous de bons auspices, avec des épisodes pluveaux et neigeux exceptionnels. Ceci avant de connaître une période de sécheresse. Plusieurs barrages étaient à sec au début de l'été dernier. Un résultat du phénomène de l'évaporation intense qui menace nos réserves hydriques de surface en période de grande chaleur. Un fait qui s'ajoute à celui de l'envasement. Le volume de vase amoncelé dans les barrages du pays avoisine

1,2 milliard de m3. Une boue qui remplace la matière vitale, avec une persistance qui risque d'assoiffer des millions d'Algériens.