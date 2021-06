Le rythme des opérations d'acquisition de nouveaux lots de vaccin anti-Covid-19 s'accélère en Algérie. Il est prévu que le pays reçoive, aujourd'hui un premier lot de vaccin composé de 400 000 doses. Ce n'est pas tout. Quatre millions de doses de vaccins divers sont attendus avant la fin du mois courant. C'est ce qu'a affirmé le professeur Ryad Mehyaoui, membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Il intervenait, hier, dans l'émission «Daïf Assabah» de la Chaîne 1 de la Radio nationale. L'arrivée de ce nouveau lot de doses de vaccin anti-Covid-19 demeure une étape très importante dans notre combat contre l'épidémie. Elle est synonyme de poursuite de la campagne de vaccination contre la Covid-19, qui a vu selon le même expert «près de 2 millions de personnes vaccinées.» L'autre bonne nouvelle c'est que «les citoyens ne sont plus obligés de passer par la plate-forme électronique pour avoir un rendez-vous», a précisé le professeur. Mise en place au début de la campagne de vaccination en janvier dernier, les citoyens désireux se faire vacciner devaient s'inscrire sur la plate-forme et attendre d'être contactés par téléphone. Dans le même contexte, Mehyaoui a appelé «les citoyens à se rendre dans les Centres de santé de quartier pour se faire vacciner. Cela avant de déclarer qu'«il est prévu par conséquent d'intensifier la vaccination qui va être généralisée sur les places publiques.» En effet, l'hôte de la Radio a révélé «la possibilité de délocaliser l'opération de vaccination en dehors des centres médicaux et paramédicaux. Le même responsable a également souligné que «la campagne de vaccination se déroule à un rythme normal, malgré ce que je savais de la lenteur de ses débuts». Poursuivant, il a lancé un appel aux citoyens à se rendre au centre de santé le plus proche pour recevoir le vaccin contre le virus. Cela avant de souligner à cet égard la nécessité «pour le vaccin d'atteindre les groupes cibles du processus». Le professeur Mehyaoui a également noté que «la campagne de vaccination a repris hier, dans la capitale, à Bab El Oued.» L'expert a aussi évoqué «la possibilité de la généraliser au reste des wilayas». «Cela n'est pas exclu, si les conditions nécessaires sont réunies», a-t-il conclu.