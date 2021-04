Aujourd'hui en chantier, en raison des changements profonds qui l'ont concernée depuis l'émergence du Mouvement populaire, le 22 février 2019, la scène politique nationale ne donne pas les signaux qu'on pourrait attendre d'elle, malgré un foisonnement sans précédent de l'expression politique dans le pays.

Déjà en pré-campagne, de nombreuses formations politiques engagées dans le processus électoral du 12 juin prochain, évitent soigneusement d'entrer en conflit avec les «porte-voix autoproclamés» du Hirak et orientent leurs discours en direction de la société. Il faut dire que cette façon de faire qui consiste à ne pas aller au feu pour défendre le principe de la participation aux élections, comme une solution à l'édification d'une nouvelle Algérie démocratique, laisse place nette aux tenants du boycott, visiblement plus déterminés à mener leur action jusqu'au bout. La différence d'approche entre des partis, aujourd'hui, il faut bien le dire, assez timides dans leur communication concernant le prochain scrutin et ceux qui militent en faveur de l'abstention, s'explique certainement par la difficulté qu'ont les premiers à faire valoir une démarche, au moment où ils ne savent pas leur propre poids sur une scène politique qui a perdu tous ses repères pour les raisons qu'on devine aisément.

Cependant, cette «gêne» constatée auprès de la base partisane n'est que temporaire, puisqu'une fois les listes de candidatures validées par l'Autorité nationale indépendante des élections, ce seront des dizaines de milliers de candidats qui partiront à l'assaut des électeurs, et ce, à travers tout le territoire national. Sortis des cercles familiaux et amicaux, les prétendants à des postes à l'APN devront prioritairement expliquer aux citoyens le bien-fondé de leur démarche. Les débats ne seront pas le monopole des boycotteurs comme on pourrait le pressentir ces derniers mois, mais s'enrichiront certainement de nombreux autres points de vue. Il faut dire, à ce propos, que l'opinion nationale, qui voit l'ingérence caractérisée d'un mouvement intégriste basé à l'étranger dans la scène politique interne, peut très bien basculer majoritairement dans le camp des «participationnistes» à la prochaine échéance électorale. Cela est d'autant plus crédible que les activistes du Hirak, notamment ceux planqués à l'étranger, multiplient les «gaffes» et pourraient amener à l'échec définitif de leur action en Algérie.

Cela pour dire que la «bataille» politique décisive n'a pas encore véritablement commencé. Et ceux qui parieraient sur une débâcle électorale à l'occasion du prochain scrutin législatif risquent d'être déçus par l'attitude des électeurs, le jour J. Et pour cause, si la force du camp abstentionniste tient dans son animation par des jeunes, les candidats à la législatures le sont tout autant. Il ne sera pas question de lutte intergénérationnelle ou de quelconque légitimité, mais, un débat reposant sur l'argumentaire des uns et des autres.

Il est certes, vrai qu'en ne connaissant pas le profil des candidats, à part leur jeunesse et leur ambition politique légitime, on ne peut pas présager de l'intensité des débats et encore moins de leurs chances à convaincre plus de la moitié des électeurs à accomplir leur devoir, le 12 juin prochain. Mais ce qui est par contre acquis, c'est bien le fait que la nouvelle scène politique qui sortira des urnes, n'aura pas dit son dernier mot quoi qu'il advienne. Les futurs politiques auront la lourde mission de réaliser un «miracle», celui de réconcilier les Algériens avec leur classe politique et, au-delà, les amener à faire confiance à l'acte électoral lui-même. Pareil succès pourrait très bien être qualifié de «révolutionnaire».