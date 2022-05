La tenue de la 24éme édition du salon international du BATIMATEC du 15 au 19 mai en cours, a été l’occasion, autant pour les responsables du secteur, que pour les professionnels du secteur de prendre connaissance des innombrables outils et instruments performants dont dispose l’habitat et la construction en Algérie. En effet, le visiteur au 24éme BATIATEC est surpris par cette panoplie de produits et services dispensés par une multitude de sigles, de sociétés et de structures aussi différents que diversifiés. Tout est en place pour réussir le pari de la performance et de la qualité. Cela, en plus des expertises et des services prodigués par les sociétés étrangères, en appui au produit et à l’expertise nationale. L’un de ces instruments majeurs dont dispose le secteur de l’habitat et de la construction est, sans nul doute, la caisse de garantie des marchés publics CGMP, placée sous la tutelle du ministère des finances. La CGMP assure un rôle innovant déterminant dans l’appui financier et d’assistance technique aux promoteurs et entrepreneurs postulants dans les grands marchés publics. La Caisse de Garantie des Marchés Publics CGMP, est en fait un établissement public à caractère industriel et commercial EPIC. Mise en place dans le cadre du programme des réformes économiques engagées par l’État, en vue de palier aux difficultés rencontrées par les opérateurs économiques détenteurs de marchés publics, la CGMP a pour mission principale de faciliter la réalisation des projets d’équipements publics. « Nous assurons des crédits de trésoreries et des cautions pour les différents chantiers de construction et de l’habitat… Nous disposons également des conseils d’assistance aux entreprises qui le souhaitent… Nous sommes présents dans plusieurs secteurs, à travers des projets de constructions, de l’habitat et autres… », expliquera le représentant de cette société au directeur général de l’habitat au ministère de l’habitat, lors de l’inauguration du 24 éme salon du BATIMATEC. Un rôle prépondérant de cette caisse est envisagé par les responsables du secteur de la finance, dans les années à venir, notamment pour ce qui est de l’assistance et l’appui aux différents programmes de croissance et de relance de l’économie nationale.