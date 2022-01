«Pas moins de 20 conteneurs de céramique ont été acheminés, ce lundi depuis la zone d'activité de Draâ Bensebah dans la commune de Tazoult (wilaya de Batna) vers le port de Béjaïa dans le cadre d'une opération d'exportation vers le Canada», a déclaré le groupe industriel «Ceram Decor» faisant état, d'une cargaison comprend 28 000 m2 de céramique destinée au marché canadien. Il faut dire qu'en dépit d'une situation pandémique alarmante, où les cas de contaminations explosent et risquent d'alourdir les activités commerciales, le secteur des exportations maintient un rythme cadencée des opérations. Ces derniers s'accélèrent et se multiplient dans un concours de circonstances des plus désavantageux, et reflètent à plus d'un titre, les effets d'amélioration des procédures et des pratiques. À l'image des dernières opérations qui ont vu des quantités considérables de produits locaux tels que la câblerie d'acier et de fer, et de produits manufacturés, acheminées vers les pays d'Afrique et d'Europe, sans incidents et en respect des délais et des engagements. Une efficacité qui découle de l'application des orientations et des instructions visant à faciliter le processus d'exportation aux opérateurs, et à faire du secteur un domaine attractif, à même de drainer des ressources d'investissement à la hauteur des objectifs. Il faut dire qu'en l'espace de deux ans, le secteur des exportations a fait un bond remarquable en matière de réalisations, passant d'un volume presque inexistant, à une dynamique visible et conséquente sur l'économie nationale.

Fort d'un bilan plus que positif au terme de l'exercice de 2021, où les chiffres affichaient un montant de 4,5 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures, le cap vers l'équilibre de la balance des paiements demeure indiscutable, comme cela été confirmé par le président de la République, fixant le nouvel objectif à 7 milliards de dollars en 2022. Pour ce faire, il est indispensable que les efforts pour redresser la production nationale et promouvoir le produit local, doivent être consolidés pour servir de contrepoids aux exportations, et ce à travers la réduction des importations. Autrement dit, il s'agit de maintenir et de renforcer les actions et les mesures qui contribuent à accélérer l'abrutissement aux équilibres nécessaires pour acter définitivement le passage à une gouvernance essentiellement orientée vers l'exploitation des ressources et des richesses du pays. Et ce à travers la valorisation des avancées réalisées et leur inscription dans une optique de performance et de développement. Il convient de rappeler à ce titre, que plusieurs pôles de production stratégiques, tels que l'acier et le phosphate ont fait l'objet de réanimation et relance, pour appuyer cette stratégie, et pourraient à moyen terme, venir appuyer le volume des opérations et confirmer une forte présence de nos produits sur les marchés étrangers. C'est donc à travers l'ouverture de plusieurs chantiers, autant dans le domaine technique et logistique que juridique et administratif, et l'impératif de faire converger les résultats de toutes les expériences dans la même direction, que le secteur arrivera à renverser la vapeur, actera le retour à des indicateurs macroéconomiques à même de conférer à la stratégie adoptée par l'État l'environnement adéquat pour sa réalisation.