Les prix des pâtes ont baissé de moitié, depuis quelques jours. Les commerçants affichent d'ailleurs ostensiblement les nouveaux prix pour qu'ils puissent être vus, de loin, par les citoyens. La barre se situe entre 40 et 50 dinars avec quelques variations relatives. Aussi, les citoyens n'hésitent pas à exprimer leur satisfaction de voir enfin leur plat préféré encore accessible «revenir à de meilleurs sentiments». Mais, en contrepartie, ils n'hésitent pas à marquer leur étonnement de voir les prix baisser à ce point, à un moment où cet espoir relevait de chimère. Cependant, cette hausse, largement commentée sur la place publique, attire quelques désagréments aux commerçants, vu son application subite. Les vendeurs affirmaient, en effet, avoir quelques soucis avec l'ancien stock acheté à des prix élevés. «Aujourd'hui, je me retrouve avec un stock de pâtes achetées il y a 15 jours avec les anciens prix. Là, je dois vendre à perte avec les nouveaux prix», se plaint un commerçant à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou. Pour un grand nombre de commerçants, la mesure aurait dû être appliquée progressivement afin de leur éviter ces pertes gratuites. Mais les citoyens ne voient pas cette plainte sous cet angle. Bien au contraire. «Eux aussi, ils s'appliquent les nouveaux prix sur les produits achetés avec les anciens prix, lorsque ceux-ci venaient à augmenter. Ils n'ont jamais pensé continuer à vendre avec l'ancien prix, moins cher, jusqu'à la rupture du stock», rétorque un citoyen dans un magasin. Les vendeurs ont, en effet, en grande partie, profité des hausses précédentes pour appliquer l'augmentation sur d'anciens stocks et là, de l'avis de nombreux citoyens, c'est le retour de bâton. Mais les commerçants, malgré ces pertes, pas si grandes qu'il n'y paraît, semblent prendre les choses comme elles viennent, estimant que la baisse profite aussi à leurs familles respectives. « En fait, les citoyens qui constatent, avec satisfaction, la baisse des prix n'ont pas manqué d'exprimer leur souhait de voir d'autres produits de large consommation suivre la même courbe.