Alors que la Banque extérieure d'Algérie (BEA), lançait jeudi son premier guichet islamique, un service de consultation et de suivi en ligne des opérations de commerce extérieur a été annoncé jeudi également à Alger. Il sera lancé en janvier 2022 par la Banque nationale d'Algérie (BNA), a indiqué un responsable au niveau de cette banque publique.

En marge d'une conférence de presse organisée par la BNA liée à l'annonce du lancement de ce nouveau produit, le responsable de la division «Instruments de paiement et monétique», Brahim Boudjelida, a indiqué que ce nouveau service «permettra aux clients de la BNA, entreprises et professionnels, de suivre en ligne leurs opérations de commerce extérieur qui concernent, notamment les lettres de crédit envoyées ou encore les messages Swift d'ouverture, de domiciliation, d'apurement et de remise documentaire».

Ce nouveau service sera lancé sur la «plate-forme multicanal» de la BNA et sera accessible «gratuitement» à ses clients qui activent dans le commerce extérieur, vers la fin du mois de janvier prochain, a encore précisé Boudjelida à la presse.

Selon lui, ce nouveau service permettra de donner aux opérateurs «une visibilité à distance» pour suivre toute la partie «échangeable» avec le fournisseur étranger au niveau des banques.