«Nous venons de lever une lourde contrainte. La bioéquivalence, c'est de l'histoire ancienne», a déclaré le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, alors qu'il inaugurait, hier, à Oran, l'usine de médicaments Orion Lab, spécialisée dans les médicaments anticancers et cytotoxiques. Selon Ali Aoun, la levée de l'obligation de l'attestation de bioéquivalence dans les dossiers d'investissement a permis de libérer près de 500 dossiers en souffrance. «Les portes sont ouvertes au niveau du ministère. Soyez à la hauteur», a ajouté Aoun qui a également affirmé que les médicaments anticancéreux seront disponibles. Les laboratoires Orion Lab, implantés dans la zone industrielle Hassi Amer, commune de Hassi Bounif, à Oran, est un projet qui voit le jour après près de quatre ans de réalisation mais qui aura été freiné durant le Hirak puis la crise sanitaire, a indiqué Allel Amry ceo d'Orion Lab. Cet investissement a été salué par Ali Aoun, car susceptible de contribuer à l'allègement de la facture d'importation de médicament. Aoun a par ailleurs évoqué la possibilité d'une contractualisation avec les producteurs. D'une superficie de plus de 5000 m2 répartis sur 5 niveaux, l'usine Orion Lab est divisée en deux zones distinctes de production entre forme injectable stérile et forme sèche. Les capacités de production annuelle sont estimées à 20 millions de gélules et 115 millions de comprimés. Pour les formes injectables, les capacités sont estimées à 4 millions de flacons par an. Orio Lab est un investissement qui s'élève à près de 5 milliards de dinars. Il emploiera à terme plus de 150 personnes de profil scientifique. Cette réalisation répond aux normes et standards internationaux en vigueur pour produire des médicaments génériques cytotoxiques dans l'objectif de couvrir les besoins locaux et qui permettra à Orion Lab d'avoir une fenêtre pour l'export, tout en étant façonneur CMO pour les laboratoires locaux et étrangers. Avec ses équipements de pointe pourvus d'un haut niveau d'automatisation et de confinement, associés à des sources d'approvisionnement de matières premières auprès des plus grands fabricants mondiaux, Orion Lab met la qualité des produits au centre de ses préoccupations. Orion Lab ambitionne de devenir un acteur majeur de l'oncologie en Algérie, en contribuant à répondre à la demande des malades et à réduire la facture d'importation des médicaments.