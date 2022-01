La Banque extérieure d’Algérie (BEA), qui travaille depuis un certain temps sur de grands projets financiers visant à moderniser les normes de travail actuellement usitées à travers l’ensemble de ses antennes réparties sur le territoire national, a procédé, jeudi dernier, à Alger, au lancement officiel de son premier guichet de commercialisation des produits de la « finance islamique » au niveau de son agence principale d’Alger.

Cet acte a eu lieu parallèlement au lancement de deux autres guichets similaires au niveau de deux autres agences sises dans les chef - lieux des wilayas de Aïn Defla et El Eulma.

Présidant l’inauguration officielle du guichet de la finance islamique de l’agence d’Alger, sise au boulevard colonel Amirouche, le DG de la BEA, Lazhar Latreche, a expliqué que cette banque a proposé pas moins de sept produits islamiques, affirmant qu’elle envisage, également, d’élargir « progressivement » les guichets de la finance islamique à ses autres agences, tout en diversifiant sa gamme de produits.

« Durant l’année 2022, dira Latrèche, nous comptons ouvrir des guichets commercialisant les produits de la finance islamique à travers 44 agences » dont deux nouvelles.

Soulignant que les produits de la finance islamique proposés par sa banque sont conformes aux préceptes de la chariaâ islamique, le même responsable a assuré que « ces produits sont certifiés par l’Autorité « charaâïque » nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique et agréés par la Banque d’Algérie (BA) ».

Latrèche a, par ailleurs, souligné que la stratégie de la BEA, qui ambitionne de développer davantage les produits islamiques, s’inscrit en droite ligne avec les orientations du gouvernement visant à capter l’importante masse monétaire qui circule dans le circuit informel et d’insister que « cet argent, qui sera utilisé dans l’investissement productif, profitera largement à l’économie nationale ».

Il ne manquera pas non plus d’évoquer le capital considérable en devises à capter qui circule hors du territoire national au sein de la diaspora.

Parmi les produits de la finance islamique proposés par la BEA, il existe plusieurs produits destinés, notamment aux particuliers, à savoir la mourabaha automobile, mourabaha immobilière, mourabaha biens à la consommation, ainsi que le compte épargne islamique, peut-on lire sur les dépliants distribués par la banque.

La BEA met également à la disposition de ses clients, particuliers et entreprises, un compte de dépôt d’investissement, non restreint à terme, qui correspond à des fonds bloqués pendant une période convenue lors de la souscription.

« Ces fonds, a-t-il été précisé, seront utilisés par la BEA dans des financements islamiques et les profits seront partagés entre les deux parties ».