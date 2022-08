Les pompiers continuent de combattre les feux de forêt! Après avoir réussi à maîtriser, vendredi matin, les gigantesques incendies qui ont frappé l'est du pays, d'autres se sont déclenchés le lendemain. Au total, trente-un incendies ont été éteints par les services de la Protection civile, samedi dernier, à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué, hier, la Protection civile dans un bilan. Ces incendies de forêts et récoltes ont été éteints à travers les wilayas de Chlef, Batna, Blida, El Tarf, Béjaïa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guelma, Sétif, Skikda, Médéa, Boumerdès, Bordj Bou Arréridj, précise la même source. Ces incendies ont touché trois forêts, trois maquis et 22 broussailles ainsi que cinq de récoltes ayant causé des pertes estimées à 1 hectare de forêt, trois hectares de maquis, 16 hectares de broussailles, 318 bottes de foin, 468 arbres fruitiers et 13 palmiers. Néanmoins, les soldats du feu continuaient, jusqu'à hier après-midi, à combattre des incendies de forêts au niveau des wilayas d'El Tarf et Skikda. Il s'agit là d'incendies qui seront certainement vaincus», dans l'après-midi. Néanmoins, les pompiers demeurent sur le qui-vive! Une nouvelle canicule est annoncée à partir d'aujourd'hui dans les wilayas du centre ainsi que du sud du pays. On parle de vague de chaleur comprise entre 40 et 47 degrés Celsius. Des températures caniculaires qui devraient durer toute la semaine avant de toucher l'est du pays le week-end prochain. Des prévisions qui laissent craindre le pire. Le plan d'intervention spécial est maintenu. Il a même été renforcé pour parer à toute mauvaise surprise. L'Algérie n'a pas encore cicatrisé les plaies du drame de mercredi dernier à l'est du pays. Ces incendies ont fait 43 morts et des dizaines de blessés. Des familles entières ont péri, en particulier une douzaine de personnes prises au piège d' une tornade de feu, dans un car devant le parc animalier d'El Kala, près d'El Tarf. Des milliers d'habitants ont dû être évacués de leurs villages par peur de nouveaux départs de feux. Jusqu'à hier, certains n'avaient pas encore retrouvé leurs domiciles. Chaque été, le nord algérien est touché par des feux de forêt mais ce phénomène s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique qui se traduit par des sécheresses et des canicules. Plus de 1 700 pompiers ont dû être mobilisés pour venir à bout de plus d'une centaine de foyers, depuis mercredi dernier.

Le ministère de la Solidarité nationale a annoncé une prise en charge psychologique et sociale des victimes. Les Algériens des 58 wilayas du pays se sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Des collectes de vêtements, de médicaments et de nourriture ont démarré. Des particuliers en Algérie ou à l'étranger ont relayé des appels sur les réseaux sociaux et orienté vers des sites où déposer ces dons. Des centaines de camions chargés de plusieurs tonnes d'aide humanitaire affluent depuis jeudi dernier, vers El Tarf.

Par solidarité également, toutes les activités artistiques du pays ont été reportées. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur l'origine des incendies suspectant des causes criminelles. Quatre arrestations ont été annoncées: «un pyromane» à Souk Ahras, où plus de 350 familles ont fui leurs logements et un hôpital a été évacué, et trois autres hommes à El Tarf, à 200 km de là. Depuis le 1er juin, 1 242 incendies ont détruit 5 345 hectares de forêt et taillis, selon le colonel Boualem Boughlef. Jusqu'ici, l'été 2021 a été le plus meurtrier depuis des décennies: plus de 90 personnes avaient alors péri dans des feux de forêt ayant dévasté le nord, en particulier la Kabylie. Avec la nouvelle vague de chaleur qui arrive, les Algériens retiennent leur souffle...